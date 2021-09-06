بطولة ايطاليا: ريبيري ينتقل من فيورنتينا الى ساليرنيتانا

ميغيل ميدينا ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

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روما (أ ف ب)

قرر الفرنسي فرانك ريبيري (38 عامًا) الاستمرار في الدوري الإيطالي لكرة القدم من خلال الانضمام إلى ساليرنيتانا، الوافد الجديد، حسب ما أعلن النادي الاثنين.

وانتهى عقد ريبيري الذي دام لعامَين مع فيورنتينا في 30 حزيران/يونيو الماضي، من دون ان يعرض عليه الاخير تجديد عقده كما كان يتمنى.

وأعلن النادي في بيان له "فرانك ريبيري بات لاعبًا في صفوف ساليرنيتانا".

ووقع النجم الفرنسي عقدا لمدة موسم واحد مع امكانية تجديده لعام اضافي، وتم استقباله من قبل المئات من المشجعين في ملعب النادي.

وأوضح اللاعب خلال مؤتمر صحافي "إنه شغف لا يصدق ولهذا السبب أتيت إلى ساليرنو (...). جئت لتقديم خبرتي للفريق".

وستكون المهمة الرئيسية لريبيري الذي بات يعتبره مشجعو النادي بمثابة "مارادونا ساليرنيتانا"، مساعدة النادي على البقاء في الدوري الايطالي الذي يشارك فيه للمرة الثالثة في تاريخه على الإطلاق، والأولى منذ موسم 1998-99.

واستهل الفريق المغمور الذي كان يملكه رئيس لاتسيو الحالي كلاوديو لوتيتو قبل ان يضطر الى بيعه بسبب قوانين الدوري التي تمنع ان يستحوذ أي مالك على ناديين ضمن الدوري الواحد، الموسم الحالي بخسارتين امام بولونيا 2-3 وروما 4صفر-4.

وسينال ريبيري حوالى مليون ونصف مليون يورو عن الموسم بكامله، وقد تم حسم الصفقة في الايام الاخيرة بحسب ما أشارت إليه العديد من وسائل الإعلام.

ومنذ انتهاء عقده مع فيورنتينا، واظب الدولي الفرنسي السابق على التمارين دون انقطاع، وقد ارتبط اسم نجم بايرن ميونيخ الالماني السابق بالانتقال الى اندية ايطالية عدة سابقًا امثال سمبدوريا، هيلاس فيرونا ولاتسيو.

وخاض ريبيري خلال مشواره مع فيورنتينا بعض المباريات الجميلة في الدوري، فسجّل 5 اهداف في 50 مباراة، لكنه عانى من الإصابات.

وسينضم ريبيري الى ناديه التاسع في مسيرته بعد ان كان له تجارب سابقة مع اندية فرنسية عديدة كبولوني وبريست ومتز ومرسيليا، إضافة الى غلطة سراي التركي، ولعل ابرزها مع بايرن ميونيخ الذي أحرز معه كل الالقاب.

© 2021 AFP