تصفيات مونديال 2022: ألمانيا تسحق أرمينيا وتستعيد الصدارة

كريستوف ستاخ ا ف ب/ا ف ب

سيرغي غنابري يحتفل مع زميليه في المنتخب الالماني تيمو فيرنر وليون غوريتسكا خلال مواجهة أرمينيا في تصفيات كأس العالم 2022

إعلان اقرأ المزيد

ميونخ (ألمانيا) (أ ف ب)

واصل المنتخب الالماني بدايته القوية مع المدرب الجديد هانزي فليك وحقّق فوزا كبيرا على حساب ضيفه الارميني بنتيجة 6-صفر الأحد في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة العاشرة لتصفيات أوروبا المؤهلة الى كأس العالم 2022 في قطر.

وسجّل اهداف المانيا كل من سيرج غنابري (6 و15)، وماركو رويس (35) وتيمو فيرنر (45) ويوناس هوفمان (52) وكريم عضيمي (90+1).

وبعد فوز غير مقنع على ليشتنشتاين 2-صفر الخميس، ضمّ المانشافت خصمه الارميني الى قائمة ضحاياه، لكن الاهم انه انتزع الصدارة من ضيفه الذي كان يتبوأ المركز الاول في المجموعة قبل انطلاق المباراة.

ولم يحتج ابطال العالم اربع مرات للكثير من الوقت من اجل استعراض عضلاتهم وتمكن غنابري من افتتاح التسجيل بعد تسديدة رائعة سكنت شباك الحارس دافيد يورشينكو (6).

واحتاج غنابري لتسع دقائق من اجل اضافة هدفه الشخصي الثاني حيث تمكن من متابعة كرة رويس داخل المرمى (15).

النزعة الهجومية التي خاض بها المنتخب الالماني كانت لافتة وهذه المرة كان رويس صاحب الهدف الثالث إثر تمريرة خلفية رائعة من فيرنر (35).

وفي ظل استسلام كامل للجانب الارميني، انضم فيرنر الى قائمة المسجلين اثر هجمة اخرى بغاية الدقة، إذ مرّر يوزوا كيميتش كرة طويلة الى ليون غوريتسكا الذي مرّرها برأسه لفيرنر، فتابعها بسهولة داخل المرمى (45).

ولم يهدأ إيقاع الماكينات الالمانية في الشوط الثاني وتمكن اصحاب الارض من اضافة هدفين، فسجّل هوفمان الهدف الخامس بعد سبع دقائق من انطلاق الشوط الثاني (52).

وختم عضيمي مهرجان الاهداف بهدف سادس في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع.

وفي مباراتين اخريين ضمن المجموعة ذاتها، تعادلت ايسلندا ومقدونيا الشمالية 2-2، فيما فازت رومانيا على ليشتنشتاين 2-0.

واستعاد المنتخب الالماني صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة من 5 مباريات، بعدما خسر مباراة واحدة في هذه التصفيات امام مقدونيا الشمالية 2-1 في عهد المدرب السابق يواكيم لوف. وتراجعت أرمينيا الى المركز الثاني بـ 10 نقاط. وتأتي رومانيا ثالثة بتسع نقاط ومقدونيا رابعة (8) وايسلندا خامسة (4).

© 2021 AFP