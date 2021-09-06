تصفيات مونديال 2022: إنكلترا تكتسح أندورا وتبقى بلا هزيمة

جاستين تاليس ا ف ب/ا ف ب

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لندن (أ ف ب)

حافظ المنتخب الإنكليزي على سجله الخالي من الهزائم في تصفيات أوروبا المؤهلة الى كأس العالم 2022 في قطر، بعد فوزه على اندورا 4-صفر ضمن المجموعة التاسعة على ملعب ويمبلي الاحد.

سجّل للمنتخب الإنكليزي جيسي لينغارد (18 و78) والقائد هاري كاين (72 من ركلة جزاء) وبوكايو ساكا (85).

وحقّق منتخب "الاسود الثلاثة" الباحث عن إنجاز كبير اول منذ العام 1966 عندما تُوج بلقب كأس العالم، فوزه الخامس في التصفيات من خمس مباريات رافعا رصيده الى 15 نقطة، واقترب كثيرًا من حسم تأهله الى النهائيات.

يتطلع الانكليز بقيادة المدرب غاريث ساوثغيت الى محو خيبة خسارة نهائي كأس أوروبا 2020 أمام إيطاليا في تموز/يوليو الماضي، بعدما كانوا قد خرجوا من الدور نصف النهائي لكأس العالم 2018 في روسيا.

وكانت إنكلترا هزمت المجر في الجولة الرابعة الخميس الماضي في مباراة شهدت اساءات عنصرية من قبل الجماهير المجرية تجاه عدد من لاعبي المنتخب الإنكليزي، ما استدعى موقفا منددا من قبل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، تزامنًا مع رفض صريح من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لهذه الممارسات التي ستلقى "عدم تسامح كامل".

ولم ينتظر اصحاب الارض الذين خاضوا المباراة بتشكيلة شابة، طويلا لافتتاح التسجيل، فبعد خطأ في التمرير في وسط ملعب اندورا، انطلقت هجمة إنكليزية عن طريق ساكا على الجهة اليسرى، قبل ان يمرّر الاخير كرة عرضية وجدت قدم لينغارد الذي تابعها في الزاوية البعيدة للمرمى (18).

وطن لينغارد انه سجل هدفه الشخصي الثاني بعدها بدقيقتين، الا انّ الهدف الغي بداعي التسلل (20).

وفي ظل استحواذ كبير للانكليز بلغ 88 في المئة، لم يستطع وصيف بطل أوروبا انتزاع هدف الاطمئنان حتى وقت متأخر من الشوط الثاني عن طريق القائد هاري كاين الذي دخل كبديل في الدقيقة 62، فانبرى الاخير الى ركلة جزاء بنجاح إثر عملية دفع على مايسون ماونت (72).

وحرر هدف كاين الإنكليز وفتمكن لينغارد من تسجيل الهدف الثالث والثاني الشخصي له، بعد تسديدة رائعة من مشارف المنطقة (78)، مسجلاً هدفه السادس مع منتخب بلاده في 30 مباراة.

وختم ساكا مهرجان الاهداف بكرة رأسية إثر تمريرة عرضية متقنة من لينغارد (85).

وضمن المجموعة ذاتها، حقّقت البانيا فوزا مهما على ضيفتها المجر 1-صفر على ملعب "إيلباسان أرينا".

سجّل هدف الفوز لألبانيا أرماندوا بروخا (87).

تتصدر انكلترا المجموعة بشكل صريح برصيد 15 نقطة متقدمة على ألبانيا التي أصبح في رصيدها 9 نقاط، وتأتي بولندا ثالثة برصيد 7 نقاط مع مباراة أقل. وتحتل المجر المركز الرابع بسبع نقاط ايضا، وأخيرا تقبع أندورا في المركز الاخير بثلاث نقاط.

© 2021 AFP