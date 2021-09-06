تصفيات مونديال 2022: بلجيكا تحلّق في صدارة المجموعة بفوز كبير على تشيكيا

جون تييس ا ف ب/ا ف ب

صراع على الكرة بين لاعب بلجيكا ادين هازارد ولاعبين من المنتخب التشيكي خلال مواجهة البلدين ضمن تصفيات كأس العالم

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بروكسل (أ ف ب)

حلقت بلجيكا في صدارة المجموعة الخامسة من تصفيات أوروبا المؤهلة الى كأس العالم 2022 في قطر، عقب فوزها المهم على وصيفتها تشيكيا بنتيجة 3-صفر في بروكسل الاحد.

واكتست المباراة اهمية كبرى على اعتبار انّ بلجيكا دخلت المباراة وفي رصيدها 10 نقاط امام تشيكيا الثانية بسبع نقاط، وبالتالي كانت معركة المركز الاول على المحك. كما انّ الفريقين تعادلا ذهابا 1-1.

ولم يفرّط البلجيكيون بالنقاط الثلاث رغم غياب نجم مانشستر سيتي الإنكليزي كيفن دي بروين بسبب الإصابة.

وباغت اصحاب الارض خصومهم مبكرًا بهدف عن طريق المهاجم الهدّاف روميلو لوكاكو العائد الى تشلسي الإنكليزي من إنتر ميلان الإيطالي، من تسديدة بقدمه اليسرى إثر تمريرة بينية من هانس فاناكن (7).

ودخل رجال المدرب الإسباني روبرتو مارتينيس استراحة الشوطين بأفضلية واضحة بعدما تمكن مهاجم ريال مدريد الاسباني إدين هازار من تسجيل الهدف الثاني إثر تمريرة حاسمة ثانية لفاناكن.

وبعد دخوله بدقائق معدودة من دكة البدلاء، تمكن ألكسيس سايليمايكرس من ضرب آخر الامال التشيكية في اللقاء للخروج بشيء ما، حيث سجّل الهدف الثالث إثر تمريرة من لوكاكو (64).

-بايل يقود ويلز-

وأهدى القائد غاريث بايل منتخب ويلز فوزه الثاني في التصفيات، وذلك بتسجيله ثلاثية الانتصار على بيلاروس 3-2 الأحد في قازان الروسية.

وبعدما بدأت مشوار التأهل الى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ مونديال 1958 (مشاركتها الوحيدة) بالخسارة أمام بلجيكا 1-3، حققت ويلز فوزها الأول في آذار/مارس الماضي على حساب تشيكيا 1-صفر على أرضها، قبل أن تضيف الأحد الفوز الثاني على حساب بيلاروس في مباراة محتسبة على أرض الأخيرة لكنها أقيمت في قازان بسبب منع الفرق الرياضية البريطانية من دخول بيلاروس جواً نتيجة العقوبات المفروضة على الأخيرة من قبل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وكانت المباراة مقررة أصلاً في الخامس من أيلول/سبتمبر لكن قرار المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بحظر تحليق شركة الطيران البيلاروسية فوق أجوائهما ومنع الرحلات من عبور المجال الجوي البيلاروسي على خلفية اعتراض طائرة كانت متجّهة من اليونان الى ليتوانيا وإجبارها على الهبوط في مينسك من أجل اعتقال الصحافي المعارض رومان بروتاسيفيتش وصديقته صوفيا سابيغا اللذين كانا على متنها، تسببا بتأجيلها.

وبدأ بايل ثلاثيته الأحد في قازان أمام مدرجات خالية من الجمهور بمنح بلاده التقدم في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء، لكن منتخب بيلاروس أنهى الشوط الأول متقدماً بعدما رد بهدفي فيتالي ليساكوفيتش (29 من ركلة جزاء) وبافل سيدكو (31).

ومن ركلة جزاء ثانية لويلز وله شخصياً وثالثة في اللقاء، أدرك بايل التعادل في الدقيقة 69 ثم انتظر حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لخطف هدف الفوز والنقطة السادسة لبلاده التي بلغت هذا الصيف ثمن نهائي كأس أوروبا.

ويتأهل الى المونديال مباشرة أصحاب المركز الأول في المجموعات العشر، على أن تخوض المنتخبات الوصيفة ملحقاً فاصلاً بجانب منتخبين متأهلين من دوري الأمم لحسم البطاقات الثلاث المتبقية الى النهائيات عن القارة العجوز.

يتصدر المنتخب البلجيكي المجموعة برصيد 13 نقطة امام تشيكيا الثانية بسبع نقاط، وتحتل ويلز المركز الثالث بست نقاط مع مباراتين اقل وبيلاروس المركز الرابع بثلاث نقاط.

© 2021 AFP