فلاشينغ ميدوز: زفيريف يواصل مشواره الرائع وبنتشيتش تُقصي شفيونتيك

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الالماني الكسندر زفيريف خلال مواجهة الايطالي يانيك سينر ضمن الدور 16 من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب

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نيويورك (أ ف ب)

واصل الالماني الكسندر زفيريف المصنف رابعا عالميا ووصيف بطل الموسم الماضي، مشواره الرائع وبلع الدور ربع النهائي من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الاربع الكبرى لكرة المضرب، إثر فوزه على الايطالي يانيك سينر 6-4 و6-4 و7-6 (9-7) الإثنين.

وبلغ زفيريف ربع النهائي في البطولات الكبرى للمرة السابعة في مسيرته الاحترافية والرابعة في آخر خمس بطولات "غراند سلام".

ويلتقي اللاعب الالماني الفائز بذهبية دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو، الفائز بين الاميركي رايلي أوبيلكا الثاني والعرين والجنوب إفريقي لويد هاريس السادس والأربعين في دور الثمانية.

وتتجه الانظار في وقت لاحق الى مباراة الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي يواجه الاميركي جنسون بروكسبي املا في مواصلة خطاه نحو تحقيق رابع القابه الكبرى هذا الموسم في إنجاز فريد من نوعه وغير مسبوق منذ الاميركي رود لايفر عام 1969.

ويسعى النجم الصربي الى الانفراد بالرقم القياسي لعدد الالقاب الكبيرة الذي يتقاسمه حاليا مع الاسطورتين السويسري روجيه فيدرر والاسياني رافايل نادال (20 لقبا لكل منهم).

- تأهل بنتشيتش -

ولدى السيدات، تأهلت السويسرية بليندا بنتشيتش الى الدور ربع النهائي عقب فوزها على البولندية ايغا شفيونتيك بطلة فرنسا المفتوحة العام الماضي 7-6 (14-12)و6-3.

وسبق لشفيونتيك ان فازت بالمواجهة الوحيدة التي جمعت اللاعبتين سابقا في نهائي دورة ادلاييد في شباط/فبراير الماضي، لكنّ بنتشيتش لم تخسر اي مجموعة بعد هذا الاسبوع وخسرت إرسالها ثلاث مرات فقط.

وعن ادائها قالت بنتشيتش "لقد تطور أداءي كثيرا. انا سعيدة بعودتي والتأهل".

وتابعت "في شوط كسر التعادل، كان الامر متعلقا بعض الشيء بالحظ. بدأت المجموعة الثانية مرتاحة اكثر".

وتواجه بنتشيتش في الدور المقبل الفائزة بين البريطانية إيما رادوكانو (18 عاما) والاميركية شيلبي روجرز التي اقصت الاسترالية آشلي بارتي المصنّفة اولى عالميا.

وستكون رادنوكانو اللاعبة الثالثة في التاريخ التي قد تتأهل من التصفيات وتبلغ هذا الدور الى جانب الاستونية كايا كانيبي عام 2017 والاميركية باربارا غيركن عام 1981.

© 2021 AFP