فلاشينغ ميدوز: سفيتولينا تقصي هاليب وتتأهل الى ربع النهائي

انجيلا فايس ا ف ب

الاوكرانية ايلينا سفيتولينا خلال مباراتها مع الرومانية سيمونا هاليب في الدور الرابع لبطولة الولايات المتحدة في كرة المضرب، نيويورك في 5 ايلول/سبتمبر 2021

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نيويورك (أ ف ب)

تأهلت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة خامسة الى الدور ربع النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، باقصائها الرومانية سيمونا هاليب بعد الفوز عليها الأحد على ملاعب فلاشينغ ميدوز 6-3 و6-3.

وهي المرة الثانية من أصل تسع مشاركات تصل فيها سفيتولينا الى هذه المرحلة في البطولة الأميركية بعد عام 2019 حين بلغت دور الأربعة قبل أن ينتهي مشوارها على يد الأميركية سيرينا وليامس.

واحتاجت الأوكرانية التي تحتفل بعد أسبوع بميلادها السابع والعشرين، الى ساعة و16 دقيقة من أجل بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الثامنة في البطولات الكبرى، محققة انتصارها التاسع على التوالي امتداداً من دورة شيكاغو التي توجت مؤخراً بلقبها.

وقالت الأوكرانية "كانت مباراة رائعة بالتأكيد. كنت متحمسة حقاً. أعلم حجم الروح القتالية عند سيمونا. كان علي أن أقدم أفضل ما لدي. من المؤكد أني سعيدة بهذا الانتصار".

وجددت سفيتولينا تفوقها على هاليب بطلة رولان غاروس لعام 2018 وويمبلدون لعام 2019 حين مرت بمنافستها الأوكرانية في نصف النهائي، محققة انتصارها الثاني عليها توالياً والسادس من أصل 10 مواجهات بينهما حتى الآن.

وبعدما انتزعت كل منهما شوطاً على إرسال منافستها في مستهل المجموعة الأولى، حققت سفيتولينا الفارق بكسرها إرسال هاليب مرة ثانية في الشوط الثامن لتتقدم 5-3 ثم 6-3.

وتكرر المشهد في مستهل المجموعة الثانية حين انتزعت كل منهما شوطاً على إرسال منافستها، لكن عادت سفيتولينا لتحقق الفارق وهذه المرة بانتزاعها الشوط السابع على إرسال الرومانية لتتقدم 4-3 ثم 5-3 قبل أن تحسم المجموعة واللقاء بانتزاعها الشوط التاسع على إرسال المصنفة اولى في العالم سابقاً.

وتلتقي صاحبة برونزية أولمبياد طوكيو التي لم تخسر أي مجموعة في هذه النسخة من البطولة الأميركية حتى الآن، في ربع النهائي الفائزة من الألمانية أنجيليك كيربر السادسة عشرة والتي تتضمن ألقابها الثلاث الكبرى بطولة فلاشينغ ميدوز لعام 2016، والكندية اليافعة ابن الـ18 ربيعاً ليلى فرنانديز التي أطاحت ببطلة 2020 اليايانية ناومي أوساكا المصنفة ثانية.

© 2021 AFP