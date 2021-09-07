تصفيات مونديال 2022: البرتغال تعود من باكو بفوزها الرابع

توفيق باباييف ا ف ب

لاعبو البرتغال يحتفلون بالتسجيل في مرمى اذربيجان خلال لقاء المنتخبين في تصفيات مونديال 2022، باكو في 7 ايلول/سبتمبر 2021

إعلان اقرأ المزيد

باكو (أ ف ب)

عادت البرتغال من باكو بفوزها الرابع في منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، وذلك على حساب أذربيجان 3-صفر الثلاثاء رغم غياب نجمها وقائدها كريستيانو رونالدو.

وبعدما بدأت منافسات هذه المجموعة بالفوز على أذربيجان بالذات 1-صفر، تعادلت البرتغال مع صربيا 2-2 في آذار/مارس الماضي، لكنها عادت وحققت ثلاثة انتصارات متتالية على لوكسمبورغ (3-1) وإيرلندا الشمالية (2-1) قبل أن تجدد الثلاثاء الانتصار على أذربيجان التي تلقت هزيمتها السادسة توالياً أمام "آ سيليساو" والسابعة من أصل سبع مواجهات بينهما.

وتصدر فريق المدرب فرناندو سانتوس الذي تنازل هذا الصيف عن لقب كأس أوروبا بخروجه من ثمن النهائي على يد بلجيكا (صفر-1)، المجموعة موقتاً بفارق ثلاث نقاط أمام صربيا التي تحل لاحقاً ضيفة على إيرلندا الشمالية.

وخاضت البرتغال اللقاء بغياب رونالدو الذي أضاف الأربعاء الماضي انجازاً جديداً الى رصيده الشخصي بعدما بات أفضل هداف على الصعيد الدولي.

وسجل رونالدو ثنائية الفوز على إيرلندا 2-1، رافعاً رصيده من الاهداف الدولية بداية إلى 111 في 180 مباراة، متجاوزاً الرقم القياسي السابق الذي كان يتقاسمه مع الإيراني علي دائي (109).

وبعدما احتفل بهدفه الثاني في الدقائق القاتلة، عمد "سي آر7" البالغ 36 عاماً والعائد هذا الصيف الى فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنكليزي إلى نزع قميصه لينال بطاقة صفراء منعته من خوض لقاء أذربيجان التي تجمد رصيدها عند نقطة.

وبما أن متصدر المجموعة فقط يتأهل مباشرة الى النهائيات، من المرجح أن تكون الجولة الأخيرة المقررة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر حاسمة بالنسبة للبرتغال لأنها تستضيف صربيا.

وسيطر المنتخب البرتغالي تماماً على اللقاء وسط تكتل دفاعي للفريق المضيف الذي يشرف عليه المدرب الإيطالي جاني دي بيازي، ونجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 26 بهدف رائع لبرناردو سيلفا الذي وصلته الكرة من برونو فرنانديش بتمريرة طويلة في ظهر الدفاع، فتلقفها "على الطاير" بحركة فنية جميلة بيسراه من زاوية صعبة جداً وأودعها الشباك بمساعدة القائم الأيمن.

ولم ينتظر رجال فرناندو سانتوس طويلاً لإضافة الثاني عندما لعب برونو فرنانديش كرة عرضية طويلة أخرى باتجاه القائم الأيمن، فحضرها ديوغو جوتا لأندريه سيلفا الذي سددها في الشباك من دون أي مضايقة من الدفاع (31).

وواصل البرتغاليون هيمنتهم التامة لكن التكتل الدفاعي منعهم من الوصول الى الشباك مجدداً وذلك حتى الدقيقة 75 حين أضاف جوتا الهدف الثالث بكرة رأسية إثر عرضية من جواو كانسيلو.

© 2021 AFP