تصفيات مونديال 2022: هولندا تسحق تركيا وتنتزع الصدارة منها

جون تيس ا ف ب

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امستردام (أ ف ب)

فرض مهاجم برشلونة ممفيس ديباي نفسه نجما لمباراة منتخب هولندا فقاده الى فوز ساحق على تركيا 6-1 بتسجيله ثلاثية، الثلاثاء في امستردام ضمن تصفيات القارة الاوروبية المؤهلة الى مونديال قطر 2022.

ورفع المنتخب الهولندي رصيده الى 13 نقطة لينتزع الصدارة من تركيا التي تراجعت الى المركز الثالث برصيد 11 نقطة في حين صعدت النروج الى الثاني متساوية نقاطا مع هولندا بفوزها على جبل طارق.

في المقابل، تراجع اداء تركيا منذ مطلع التصفيات عندما تغلبت على هولندا 4-2 ثم على النروج خارج ملعبها بثلاثية نظيفة، إذ سقطت في فخ التعادل في اخر مباراتين لها على ارضها مع لاتفيا 3-3 ومع مونتينيغرو 2-2.

وتابع المنتخب الهولندي بدايته القوية باشراف مدربه الجديد-القديم لويس فان غال الذي قاده الى المركز الثالث في مونديال البرازيل عام 2014، بعد ان خاض اول مباراة رسمية باشرافه الاسبوع الماضي وانتهت بالتعادل خارج الديار مع النروج 1-1 قبل ان يحقق فوزا كاسحا على مونتينيغرو برباعية نظيفة في نهاية الاسبوع.

وحقق المنتخب "البرتقالي" بداية مثالية عندما تبادل داني كلاسن الكرة مع ممفيس ديباي الذي سدد بيسراه كرة داخل الشباك التركية.

وسرعان ما رد كلاين الجميل لديباي بتمريرة حاسمة ليغمزها الاخير بسن القدم داخل الشباك (16).

وحسم المنتخب الهولندي النتيجة بشكل كبير عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء انبرى لها بنجاح الاختصاصي ديباي (38).

وازدادت الامور سوءا لتركيا بطرد مدافعها كاغلار سويونتشو بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية اثر مخاشنته لديباي قبل دقيقة واحدة على نهاية الشوط الاول.

واكمل ديباي ثلاثيته بكرة رأسية اودعها الشباك بعد لعبة مشتركة بين ستيفن بيرغوين وستيفن بيرغويس.

ورفع ديباي رصيده من الاهداف منذ مطلع العام الحالي الى 28 في 38 مباراة لناديه السابق ليون الفرنسي والحالي برشلونة الاسباني ومنتخب هولندا. كما رفع رصيده في صفوف المنتخب الى 31 هدفا في 70 مباراة دولية.

واضاف البديل غوس الخامس (80) قبل ان ينهي دونيل مالن مهرجان الاهداف في الدقيقة 90.

ورد المنتخب التركي بهدف شرفي عن طريق جنكيز اوندر في الثواني الاخيرة.

© 2021 AFP