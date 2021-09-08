أليكس ألبون يعود إلى فورمولا واحد من بوابة وليامس

مارك سوتون FIA/ا ف ب/ارشيف

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لندن (أ ف ب)

سيعود التايلندي أليكس ألبون إلى بطولة العالم للفورمولا واحد من بوابة فريق وليامس، بحسب ما أعلن المصنع البريطاني الأربعاء.

وسيحلّ ألبون، المولود في لندن، بدلاً من البريطاني جورج راسل الذي انتقل إلى فريق مرسيدس ليقود إلى جانب مواطنه لويس هاميلتون العام المقبل.

وكان ألبون (25 عاماً) استُبدل بالمكسيكي سيرخيو بيريس في ريد بول بعدما عانى للحاق بسرعة الهولندي ماكس فيرستابن خلال موسمه الأول مع الفريق عام 2020.

لكن بعد ابتعاده لـ12 شهراً، سينال ألبون فرصة جديدة، حيث سيقود هذه المرة إلى جانب الإيراني-الكندي نيكولاس لطيفي في وليامس.

وقال ألبون "أنا متحمس للغاية واتطلع قدماً للعودة إلى سباقات الفورمولا واحد عام 2022".

وأضاف "عندما تغيب لعام عن فورمولا 1، لا تكون متأكداً من أنك ستعود، لذا أنا ممتن جداً لريد بول ووليامس لإيمانهما بي ومساعدتي في رحلة العودة إلى الحلبة".

بدوره، قال المدير التنفيذي لوليامس رايسينغ، الألماني جوست كابيتو "أليكس هو أحد أمتع المواهب الشابة في الرياضة الميكانيكية، ويمتلك الآن خبرة كبيرة نالها خلال فترته مع ريد بول".

وتابع "حل مرات عدة على منصة التتويج وهذا أمر يسلط الضوء على سرعته كسائق، ونعلم تماماً أنه سيشعر سريعاً أنه في بيته مع الفريق".

© 2021 AFP