الدوري الماسي: الروسية لاسيتسكيني تلهب حماس الجماهير وسط زيوريخ

الروسية ماريا لاسيتسكيني تحتفل بفوزها بمسابقة الوثب العالي في لقاء زيوريخ ضمن الدوري الماشي لالعاب القوى في التاسع من ايلول/سبتمبر 2021.

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زوريخ (سويسرا) (أ ف ب)

ألهبت الروسية ماريا لاسيتسكيني الأربعاء حماس الجماهير وسط زيوريخ بتحقيقها أفضل رقم هذا العام في الوثب العالي بقفزها 2,05 م في اليوم الأول من الدور النهائي للدوري الماسي لألعاب القوى.

كما هو الحال في كل عام، قرر منظمو لقاء زيوريخ نقل بعض المسابقات خارج الملعب الشهير ليتزيغرو ندالذي سيستضيف باقي مسابقات وسباقات اللقاء كالمعتاد يوم الخميس مع ما لا يقل عن 25 نهائيًا.

وهكذا تم تجهيز ملعب صغير يتسع لـ2500 متفرج لهذه المناسبة في "سيشسيلوتنرلاتز" على ضفاف بحيرة زيوريخ مع سبعة سباقات ومسابقات في البرنامج (الوثب العالي للسيدات، الكرة الحديد للرجال والنساء، الوثب الطويل للرجال والسيدات، 5 الاف م للرجال والسيدات).

ولفتت البطلة الاولمبية والعالمية لاسيتسكيني الأنظار بتحقيقها 2,05 م متقدمة على الأوكرانية ياروسلافا ماهوتشيخ ثالثة الاولمبياد (2,03 م) ووصيفتها في طوكيو الأسترالية نيكولا ماكديرموت (2,03 م).

وفي مسابقة الكرة الحديد، تابع البطل الاولمبي مرتين وحامل الرقم القياسي العالمي (23,37 م) الاميركي "الملك" راين كراوسر سيطرته على المنافسات وتحديدا منذ تتويجه بطلا للعالم في الدوحة قبل عامين حيث حافظ على سجله خاليا من الخسارة منذ ذلك الوقت بتسجيله اليوم 22,67 م.

وقال كراوسر "كان الملعب مميزًا ورائعًا. كان بإمكاننا أن نشعر بطاقة الجمهور"، معربًا عن سعادته بهذه التجربة الفريدة.

وواصلت البوروندية فرانسين نيونسابا، صاحبة الفضية الأولمبية السابقة في 800 م والمتشاركة مع الناميبية كريستين مبوما بفيزيولوجية نادرة تمنحهما أفضلية في السباقات بين 400 م والميل، فقد حسمت سباق 5 آلاف م بزمن 14:28.98 دقيقة متقدمة على بطلة العالم مرتين (2017، 2019) ووصيفة بطلة أولمبياد طوكيو الكينية هيلين أوبيري (14:29.68 د).

وكانت نيونسابا أحرزت المركز الاول في السباق ذاته في لقاء بروكسل يوم الجمعة الماضي.

وقالت نيونسابا "نود جميعًا أن نرى الجمهور يهتف لنا ويتواجد حولنا. كان أمرًا لا يصدق. شخصياً ، ما زلت أتعلم في سباق 5 الاف م، لكنني أحب التحديات ولدي إصرار كبير".

© 2021 AFP