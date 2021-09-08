الرئيس الإيراني يؤكد أن بلاده تبدي "شفافية" في أنشطتها النووية

صورة وزعتها الرئاسة الايرانية تظهر الرئيس ابراهيم رئيسي خلال مقابلة متلفزة في الرابع من ايلول/سبتمبر 2021

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طهران (أ ف ب)

أكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي الأربعاء أن بلاده تبدي "شفافية" في أنشطتها النووية، غداة نشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً شديد اللهجة ندّدت فيه بعدم تعاون طهران.

وقال رئيسي خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إن "التعاون الجديّ من جانب الجمهورية الإسلامية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو نموذج واضح على إرادة إيران إبداء شفافية في أنشطتها النووية".

وأضاف بحسب ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة، "بالطبع، في حال وجود نهج غير بناء من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من غير المعقول توقع استجابة بناءة من إيران. في الواقع، الأفعال غير البناءة تؤدي بطبيعة الحال إلى تعطيل عملية التفاوض".

واستنكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء عدم تعاون إيران الذي يؤدي بحسب قولها، إلى عرقلة مهام مراقبة البرنامج النووي الإيراني.

وكتبت الوكالة التابعة للأمم المتحدة "منذ شباط/فبراير 2021، تعرضت أنشطة التحقق والمراقبة لعرقلة جدية في ضوء قرار إيران وقف تنفيذ التزاماتها النووية" الواردة في الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم في فيينا العام 2015.

سيدرس مجلس المحافظين النصّ الأسبوع المقبل في وقت تتعثر المفاوضات من أجل إنقاذ اتفاق 2015 مع القوى الدولية الكبرى.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد سحب بلاده أحاديا العام 2018 من الاتفاق، قبل أن يعيد فرض عقوبات على إيران أتاح النص رفعها، إضافة إلى عقوبات جديدة.

© 2021 AFP