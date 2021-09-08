تصفيات مونديال 2020: البرتغالي كيروش مدرباً لمصر

عطا كيناره ا ف ب/ا ف ب

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القاهرة (أ ف ب)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد الأربعاء، تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مدرباً لمنتخب الفراعنة، بعد يومين من إقالة حسام البدري وفريقه المعاون عقب التعادل مع الغابون في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2020.

وأصدر الاتحاد المصري بياناً أعلن فيه عن التشكيل الجديد للجهاز الفني للمنتخب، وعلى رأسه كيروش، إلى جانب ضياء السيد كمدرب عام، وعصام الحضري مدرّباً لحراس المرمى.

وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة إدارة الاتحاد المصري قررت الاثنين إقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البدري عقب التعادل مع الغابون 1-1 الأحد في فرانسفيل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ضمن الدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

ورفض البدري تقديم استقالته بناء على طلب رئيس الاتحاد، مؤكداً أنه لم يفشل في مهمته، بعدما أوكل إليه الاتحاد في 19 أيلول/سبتمبر 2019 مهمة إعادة بناء المنتخب الوطني، خلفاً للمكسيكي خافيير أغيري الذي أقيل من منصبه أيضاً بعد الخروج المفاجئ بشكل مبكر من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن يصل كيروش وفريقه المعاون إلى القاهرة الأسبوع المقبل.

وهذه هي المهمة التدريبية الأولى لكيروش المخضرم بعد تنحيه بالتراضي في كانون الثاني/ديسمبر الماضي عن تدريب المنتخب الكولومبي الذي تولى قيادته في شباط/فبراير 2019، إثر خسارتين في تصفيات أميركا الجنوبية للمونديال.

وسبق لكيروش أن كان مساعداً للسير أليكس فيرغوسون في صفوف مانشستر يونايتد الإنكليزي على فترتين (2002-2003 ثم 2004-2008).

وأشرف أيضاً على تدريب سبورتينغ البرتغالي (1993-1996)، ريال مدريد الإسباني (2003-2004)، ومنتخب البرتغال (1991-1993 ثم 2008-2010)، ومنتخبات الإمارات (1997-99)، جنوب إفريقيا (2000-2002) وإيران (2011-2019).

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