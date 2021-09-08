تصفيات مونديال 2022: ألمانيا تضيف ايسلندا لقائمة ضحاياها في حقبة فليك

اود اندرسن اف ب

لاعبو المنتخب الالماني يحتفلون بهز شباك ايسلندا 4-صفر في التصفيات الاوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 في ريكيافيك في الثامن من ايلول/سبتمبر 2021.

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ريكيافيك (أ ف ب)

أضافت ألمانيا مضيفتها ايسلندا إلى قائمة ضحاياها بقيادة مدربها الجديد هانزي فليك عندما سحقتها برباعية نظيفة في ريكيافيك الأربعاء في الجولة السادسة من منافسات المجموعة العاشرة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 في كرة القدم.

وسجل سيرج غنابري (5) وأنتونيو روديغر (24) ولوروا سانيه (56) وتيمو فيرنر (88) الأهداف.

وهو الفوز الثالث تواليًا لألمانيا بقيادة فليك الذي استلم الإدارة الفنية للمانشافت خلفًا ليواكيم لوف.

وضربت الماكينات الالمانية بقوة في مبارياتها الثلاث الاولى بقيادة مدرب النادي البافاري السابق فليك فسجلت 12 هدفًا من دون ان تهتز شباكها. فبعدما استهلت المشوار بفوز خجول على ليشتنشتاين 2-صفر، أكرمت وفادة أرمينيا بنصف دزينة قبل أن تسحق أيسلندا برباعية بينها ثنائية للاعبي تشلسي الانكليزي روديغر وفيرنر.

وعززت ألمانيا موقعها في الصدارة برصيد 15 نقطة مقابل أربع نقاط لأيسلندا الخامسة قبل الأخيرة.

وتبتعد ألمانيا بفارق أربع نقاط عن مطاردتها المباشرة أرمينيا التي سقطت في فخ التعادل أمام ليشتنشتاين 1-1.

وفي المجموعة ذاتها تعادلت مقدونيا الشمالية مع رومانيا سلبًا.

ولم تتأخر ألمانيا في افتتاح التسجيل وفعلتها في الدقيقة الخامسة تحديدًا من هجمة منسقة بافارية تلقى على إثرها يوزوا كيميش كرة عندما حافة المنطقة فهيأها لنفسه على صدره قبل ان يمررها الى سانيه المتوغل من الجهة اليسرى ومنه زاحفة تابعها غنابري من مسافة قريبة داخل المرمى.

وهو الهدف الرابع لغنابري في التصفيات والتاسع عشر في مسيرته الاحترافية.

وعززت ألمانيا تقدمها عندما استغل مدافع تشلسي الانكليزي روديغر كرة من ركلة حرة انبرى لها كيميتش فتابعها برأسه من مسافة قريبة على يسار الحارس (23).

واندفعت أيسلندا مطلع الشوط الثاني بحثًا عن تقليص الفارق ونجح غودموندسون في هز شباك الحارس العملاق مانويل نوير لكنه هدفه ألغي بداعي التسلل بعد اللجوء الى تقنية حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" (49).

ووجه سانيه الضربة القاضية لاصحاب الارض عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من زميله في النادي البافاري ليون غوريتسكا فسددها قوية بيسراه من زاوية صعبة وأسكنها الزاوية اليمنى للحارس (56).

وسجل غوريتسكا الهدف الرابع بتسديدة قوية من خارج المنطقة بيد انه ألغي بداعي التسلل على زميله في بايرن ميونيخ جمال موسيالا لتأثيره على حارس المرمى في التصدي لها (63).

وختم فيرنر المهرجان بالهدف الرابع بتسديدة من مسافة قريبة إثر تمريرة من زميله في النادي اللندني لاعب الوسط كاي هافيرتس (88).

© 2021 AFP