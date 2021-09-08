تصفيات مونديال 2022: إيطاليا تستعيد نغمة الانتصارات بخماسية في مرمى ليتوانيا

فيتشنسو بينتو ا ف ب

المهاجم الايطالي مويز كين يحتفل بهدفه ضد ليتوانيا ضمن التصفيات الاوروبية المؤهلة الى كأس العالم 2022 في قطر في ملعب "سيتا ديل تريكولوري" في ريجو إيميليا في 8 ايلول/سبتمبر 2021

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ريجو إيميليا (إيطاليا) (أ ف ب)

استعادت إيطاليا بطلة أوروبا نغمة الانتصارات بعد تعادلين متواضعين، باكتساحها ضيفتها ليتوانيا بخماسية نظيفة الاربعاء ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة الى مونديال قطر 2022 في كرة القدم.

وجاءت عودة المنتخب الايطالي إلى المنافسات عقب فوزه بكأس أوروبا هذا الصيف غير مثالية، بعد أن سقط في فخ التعادل 1-1 أمام بلغاريا وسويسرا صفر-صفر تواليًا.

وبانتصاره الرابع في التصفيات، رفع المنتخب الايطالي رصيده الى 14 نقطة من ست مباريات في صدارة المجموعة الثالثة أمام سويسرا الثانية (8 من أربع مباريات) التي تعادلت سلبًا مع مضيفتها إيرلندا الشمالية.

وسجل مويز كين المعار الى يوفنتوس من إيفرتون الانكليزي ثنائية (11 و29)، فيما أحرز إدغاراس أوتكوس هدفًا عكسيًا (14)، فيما سجل جانكومو راسبادوري (24) قبل أن يضيف جوفاني دي لورنتسو الخامس (54).

وعزز المنتخب الايطالي سلسلة مبارياته من دون خسارة الى 37 بعد أن نجح في التعادل امام سويسرا الذي أضاع فيه لاعبه جورجينيو ركلة جزاء، بالانفراد بالرقم القياسي لعدد المباريات المتتالية من دون هزيمة والذي كان يتشاركه (35) مع المنتخبين الإسباني (بين 2007 و2009) والبرازيلي (بين 1993 و1996).

وأجرى المدرب روبرتو مانشيني ثمانية تغييرات على التشكيلة التي بدأت ضد سويسرا مبقيًا فقط على الحارس جانلويجي دوناروما، الظهير الايمن دي لورنتسو وجورجينيو الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا هذا العام.

وافتتح كين التسجيل بعد أن وصلته الكرة الى داخل المنطقة على الجهة اليسرى سددها زاحفة في الزاوية الى يمين الحارس (11).

وضاعف أصحاب الارض تقدمهم عندما سدد راسبادوني مهاجم ساسوولو كرة بيسراه من مشارف المنطقة ارتطمت بصدر أوتكوس وغيرت مسارها نحو الشباك (14).

إلا أن راسبادوري حصل على هدفه عندما شتت الدفاع الليتواني بطريقة خاطئة عرضية من دي لورنتسو تهيأت على باب الرمى أمامه تابعها في سقف الشباك (24).

وسجل كين هدفه الثاني بطريقة رائعة بعد أن رفع فيديريكو برنارديكسي كرة جميلة فوق المدافعين الى داخل المنطقة تابعها المهاجم على الطائر بيسراه في أعلى الزاوية اليسرى (29).

ودفع مانشيني بسالفاتوري سيريغو بدلا من دوناروما مع انطلاق الشوط الثاني قبل أن يسحب لاحقًا حورجينيو وبرنارديسكي.

وأحرز دي لورنتسو باكورة أهدافه مع الناتسيونالي عندما بدا وكأنه يرفع عرضية الى داخل المنطقة، خدعت الحارس واستقرت في الشباك (54).

© 2021 AFP