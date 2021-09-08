تصفيات مونديال 2022: بلجيكا تقترب من النهائيات

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مهاجم بلجيكا دينيس برايت (يمين) يحاول التخلص من دفاع بيلاروسيا في مباراة المنتخبين في قازان في التصفيات الاوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 في الثامن من ايلول/سبتمبر 2021.

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موسكو (أ ف ب)

اقتربت بلجيكا، ثالثة النسخة الأخيرة، من النهائيات بفوزها الثمين على مضيفتها بيلاروسيا 1-صفر الأربعاء في مدينة قازان الروسية في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الخامسة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022 في كرة القدم في قطر.

وسجل مهاجم ليستر سيتي الانكليزي دينيس برايت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 33.

وخاضت بلجيكا المباراة بتشكيلتها الرديفة حيث غاب أبرز عناصرها الأساسية في مقدمتهم القائد جناح ريال مدريد الإسباني إدين هازار وزميله في النادي الملكي حارس المرمى العملاق تيبو كورتوا وصانع ألعاب مانشستر سيتي الانكليزي كيفن دي بروين ولاعب وسط بوروسيا دورتموند الالماني أكسيل فيتسل والهداف مهاجم تشلسي الانكليزي روميلو لوكاكو.

وعززت بلجيكا موقعها في الصدارة برصيد 16 نقطة من أصل 18 ممكنة بفارق 13 نقطة عن أقرب مطارديها المنتخب التشيكي الذي حافظ على موقعه في الوصافة رغم غيابه عن هذه الجولة مستفيدًا من سقوط ويلز في فخ التعادل السلبي أمام ضيفتها إستونيا.

وبقيت ويلز ثالثة بفارق الاهداف خلف تشيكيا، وتجمد رصيد بيلاروسيا عند ثلاث نقاط في المركز الرابع، فيما كسبت إستونيا نقطتها الأولى في التصفيات.

© 2021 AFP