تصفيات مونديال 2022: بولندا تسجل في الوقت القاتل وتفسد السجل المثالي لإنكلترا

يانيك سكارينسكي ا ف ب

المهاجم الانكليزي هاري كاين يحتفل بهدفه ضد بولندا ضمن تصفيات كأس العالم في وارسو في 8 ايلول/سبتمبر 2021

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وارسو (أ ف ب)

أفسدت بولندا بهدف في الوقت بدل الضائع السجل المثالي لمنتخب إنكلترا في التصفيات الأوروبية المؤهلة الى مونديال قطر 2022 في كرة القدم، وفرضت عليه التعادل 1-1 على الملعب الوطني في العاصمة وارسو ضمن الجولة السادسة للمجموعة التاسعة الأربعاء.

وافتتح هداف توتنهام هاري كاين النتيجة في الدقيقة 72 قبل أن يدرك داميان شيمانسكي التعادل في الدقيقة الثانية من القت بدل الضائع.

ورفع منتخب الاسود الثلاثة رصيده الى 16 نقطة من خمسة انتصارات وتعادل في الصدارة، أمام ألبانيا الثانية (12) التي اكتسحت سان مارينو المتذيل بخماسية نظيفة و11 لبولندا و10 للمجر الفائزة 2-1 على أندورا (3 نقاط).

وكان رجال المدرب غاريث ساوثغيت تفوقوا على روبرت ليفاندوفسكي وزملائه 2-1 في الجولة الثالثة على ملعب ويمبلي في لندن في أواخر آذار/مارس الفائت.

ودخل الإنكليز اللقاء إثر فوزين كبيرين في هذه النافذة الحالية بالنتيجة ذاتها 4-صفر على المجر وأندورا، فيما سجّل البولنديون فوزًا ساحقًا على سان مارينو المتواضع 7-1 وألبانيا 4-1.

وجاء الشوط الاول متواضعًا حيث لم تكن هناك أي فرصة تذكر لأي من الطرفين.

ورفع المنتخب الإنكليزي أداءه في الشوط الثاني واقترب من عرضية لجاك غريليش مرت بجانب القائم (47) ورأسية لقائد مانشستر يونايتد هاري ماغواير ارتدت من القائم (61).

وسجل كاين هدف التقدم بتسديدة رائعة من على بعد قرابة 25 مترًا بيمناه الى يسار الحارس فويتشخ تشتتشني، رافعًا رصيده الى 41 هدفًا بقميص إنكلترا ليصبح خامس أفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده.

وكاد الحارس الانكليزي جوردان بيكفورد يرتكب هفوة عندما رفع الكرة من منطقته ارتطمت بالبديل كارول شفيديرسكي لتعاود طريقها نحو المرمى إلا ان حارس مرمى ايفرتون أنقذها قبل ان تتجاوز الخط (81).

وفيما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الاخيرة، رفع ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ الألماني عرضية تابعها شيمانكسي رأسية بعد دخوله في الدقيقة 68 (90+2).

وكان لافتًا أن ساوثغيت لم يجر أي تبديل طوال المباراة رغم الاسماء العديدة على دكة البدلاء في خط الهجوم أبرزهم جيسي لينغارد الذي بدأ أساسيًا ضد أندورا وسجل هدفين مع تمريرة حاسمة وبوكايو ساكا الذي سجل هدفا وباتريك بابفورد وجود بيلينغهام الذين بدأوا جميعًا المباراة الاخيرة.

© 2021 AFP