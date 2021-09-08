زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب المكسيك

فريديريك فلورن ا ف ب/ارشيف

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مكسيكو (أ ف ب)

ضرب زلزال بقوة 6.9 درجات في جنوب شرق المكسيك مساء الثلاثاء، كما أعلن المرصد الوطني للزلازل، في حين حذّر مركز أميركي من خطر حصول تسونامي من جرّائه.

وقال المرصد إنّ مركز الزلزال يقع على بُعد 14 كلم جنوب شرق منتجع أكابولكو الساحلي في ولاية غيريرو وعلى بُعد 400 كلم جنوب العاصمة مكسيكو.

من جهته أصدر مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ، ومقرّه في هونولولو عاصمة ولاية هاواي الأميركية، تحذيراً من خطر حصول أمواج مدّ عالٍ "ضمن دائرة شعاعها 300 كيلومتر من مركز الزلزال على طول سواحل المكسيك".

وأدّى الزلزال الذي استمرّ أقلّ من دقيقة إلى اهتزاز المباني في سائر أنحاء العاصمة، بحسب ما أفاد العديد من مراسلي وكالة فرانس برس.

ولم ترد في الحال معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية من جراء الزلزال.

ويعود آخر زلزال كبير في المكسيك (بلغت قوّته 7.1 درجات) إلى 19 أيلول/سبتمبر 2017 وقد أودى يومها بحياة 369 شخصاً.

© 2021 AFP