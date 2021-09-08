شرطة هونغ كونغ توقف منظمين للوقفة الاحتجاجية السنوية لذكرى حملة تيان أنمين القمعية

ايزاك لورانس ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

هونغ كونغ (أ ف ب)

أوقفت شرطة هونغ كونغ الأربعاء عددا من أعضاء الجمعية المنظِمة للوقفة الاحتجاجية السنوية لإحياء ذكرى حملة تيان أنمين القمعية، غداة رفضهم التعاون في تحقيق أجري باسم الأمن القومي.

وفي بيان صحافي مقتضب، أكد تحالف "هونغ كونغ ألايينس" أن ثلاثة من أعضائه وهم سايمون ليونغ وشون تانغ وتشان تو-واي، أوقفوا صباح الأربعاء.

كما شوهدت مراسلة من وكالة فرانس برس المحامية تشاو هانغ-تونغ، وهي عضو أيضا في الجمعية، تخرج من مكتبها مقيدة اليدين ومرافقة من الشرطة.

وأكدت الشرطة توقيف ثلاثة رجال وامرأة بتهمة "عدم تقديم معلومات" تتعلق بقانون الأمن القومي. ووضع الأربعة رهن الاحتجاز للتحقيق.

وهذه الجمعية هي من المجموعات المؤيدة للديموقراطية التي تخضع للتحقيق بموجب قانون الأمن القومي القوي الذي فرضته بكين لقمع المعارضة بعد احتجاجات 2019 الضخمة في المستعمرة البريطانية السابقة.

وأمرت الشرطة الشهر الماضي الجمعية بتسليم معلومات مالية وتشغيلية متهمة إياها بأنها "عميل أجنبي".

لكن الجمعية تجاهلت هذا الطلب الذي كان يشمل تفاصيل شخصية لجميع الأعضاء منذ تأسيسها في العام 1989 وكل محاضر الاجتماعات والتقارير المالية وكذلك كافة التبادلات مع منظمات غير حكومية معنية بالدفاع عن الديموقراطية وحقوق الإنسان في الصين.

والثلاثاء وهو الموعد النهائي لتلبية طلب الشرطة، قدّم أعضاء في الجمعية رسالة توضح أن الطلب غير قانوني وتعسفي وأنه لم يقدّم أي دليل على ارتكاب جريمة.

كما رفضت تهمة "عميل أجنبي" موضحة أنها مجموعة محلية تعمل لصالح مواطني هونغ كونغ.

وكانت هذه المنظمة من رموز التعددية السياسية في المدينة.

ومنذ 1989، تجمع سنويا عشرات الآلاف من الأشخاص في حديقة 4 حزيران/يونيو للمشاركة في وقفة احتجاجية لإحياء ذكرى ضحايا حملة تيان أنمين القمعية، مع شعارات تدعو إلى إحلال الديموقراطية في الصين.

وقد حظرت الوقفتان الاحتجاجيتان الأخيرتين كما أغلق متحف تديره الجمعية قبل أشهر.

© 2021 AFP