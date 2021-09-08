مصرع 41 سجيناً على الأقلّ بحريق في سجن بأندونيسيا

ماريانا ا ف ب

شرطيون أمام شحنات مضبوطة من الميثامفيتامين خلال مؤتمر صحافي للشرطة الإندونيسية في جاكرتا في 28 نيسان/ابريل 2021

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جاكرتا (أ ف ب)

لقي 41 سجيناً على الأقلّ مصرعهم وأصيب عشرات آخرون بجروح في حريق اندلع فجر الأربعاء في سجن قرب العاصمة الأندونيسية جاكرتا، كما أعلنت الشرطة.

وقال فاضل عمران قائد شرطة جاكرتا للصحافيين إنّ الحريق اندلع في سجن تانغيرانغ على تخوم العاصمة فجر الأربعاء حين كان غالبية السجناء نياماً، مما أسفر عن "مصرع 41 نزيلاً وإصابة ثمانية بجروح خطرة و72 آخرين بجروح طفيفة".

وأضاف أنّ فرق الإطفاء تمكّنت قرابة الساعة الثالثة فجراً (20:00 ت غ الثلاثاء) من إطفاء الحريق الذي اندلع في مبنى يؤوي خصوصاً سجناء مدانين بجرائم إتجار بالمخدّرات أو تعاطيها.

ونُقل المصابون بجروح خطرة إلى مستشفيات في تانغيرانغ، المدينة الواقعة في منطقة جاكرتا، في حين نقل أولئك الذين أصيبوا بجروح طفيفة إلى عيادة قريبة.

ولا تزال السلطات تحقّق في أسباب الحادث لكنّ الدلائل الأولية تشير إلى أنّ الحريق نجم عن احتكاك كهربائي.

وقال قائد الشرطة "لقد فتّشت موقع الحريق، وبناء على الملاحظات الأولّية فإنّ النيران اندلعت من جرّاء احتكاك كهربائي".

© 2021 AFP