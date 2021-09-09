البنك المركزي الأوروبي يرفع توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو إلى 5 %

دانيال رولان ا ف ب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تهم لوضع كمامة واقية خلال مؤتمر صحافي لها في فرانكفورت في ألمانيا في 9 أيلول/سبتمبر 2021

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فرانكفورت (أ ف ب)

رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو إلى 5 % للعام 2021 على خلفية تسجيل انتعاش اقتصادي بعد عواقب جائحة كوفيد-19، على ما أعلنت رئيسة المصرف كريستين لاغارد.

في المقابل، خفض خبراء البنك المركزي الأوروبي بشكل طفيف توقعات النمو للعام 2022 من 4,7 % إلى 4,6 % وابقوا توقعاتهم لسنة 2023 على حالها عند 2,1 %.

وتوقع المصرف أن تبلغ نسبة التضخم 2,2 % في 2021 في مقابل 1,9 % في توقعاته السابقة. وستتجاوز نسبة التضخم بذلك المعدل الوسطي المحدد من قبل المؤسسة النقدية الأوروبية والبالغ 2 %.

إلا ان رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أكدت أن هذا الارتفاع في الأسعار "سيكون موقتا".

وسيتباطأ التضخم بعد ذلك متراجعا إلى 1,7 % في 2022 و1,5 % في 2023 وفق المركزي الأوروبي.

وإزاء هذا الوضع، قرر البنك المركزي الأوروبي أن يحفف بشكل طفيف إجراءات الدعم الاستثنائية التي يوفرها للاقتصاد. واعتمدت هذه التدابير منذ بدء الأزمة الصحية.

وقالت لاغارد خلال مؤتمر صحافي الخميس "يستند الانتعاش على نجاح حملة التلقيح الأوروبية التي سمحت بإعادة فتح الاقتصاد بشكل كبير".

وتوقعت أن يتجاوز النشاط الاقتصادي "مستوى ما قبل الجائحة" بحلول نهاية السنة معتبرة أن مرحلة الانتعاش الاقتصادي "باتت متقدمة جدا".

ورأت لاغارد أن التضخم عائد خصوصا إلى "ارتفاع أسعار النفط" والضغوط على "الكلفة الناجمة عن نقص موقت في مواد التجهيزات" إلا ان هذا النقص سيكون تحت السيطرة "بحلول النصف الأول من 2022" على ما أكدت.

يضاف إلى ذلك بحسب لاغارد "التخفيض الموقت للضريبة على القيمة المضافة" في ألمانيا العام الماضي في إجراء يهدف إلى انعاش النشاط الاقتصادي بعد موجة أولى من وباء كوفيد-19 انتهت في كانون الثاني/يناير، وله تأثير آلي على التضخم يتوقع أن يتراجع على المدى المتوسط.

© 2021 AFP