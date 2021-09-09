الدوري الماسي: تومسون-هيراه تواصل تألقها في زوريخ

ستيفان فيرموث ا ف ب/ا ف ب

إيلاين تومسون-هيراه تفوز بسباق 100 م في لقاء زوريخ ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى في 9 أيلول/سبتمبر 2021

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زوريخ (سويسرا) (أ ف ب)

واصلت العداءة الجامايكية إيلاين تومسون-هيراه تألقها بعد أولمبياد طوكيو الذي أحرزت خلاله ثلاثية ذهبية في سباقات 100 و200 والتتابع أربع مرات 100 م، ففازت بالمركز الأول في سباق 100م بلقاء زوريخ الجولة الثانية عشر من الدوري الماسي لألعاب القوى.

وسجلت تومسون-هيراه، وسط غياب لخصمتها اللدودة ومواطنتها الجامايكية شيلي-آن فرايزر-برايس، زمناً بلغ 10.65 ثوانٍ، لتواصل هيمنتها على هذا السباق بعدما حققت 10.61 ث في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في طوكيو، ومن ثمّ 10.54 ث في سباق يوجين في 21 آب/أغسطس الماضي، والذي يعتبر ثاني أعلى زمن في التاريخ، كما سجلت 10.64 ث في لوزان في 26 آب/أغسطس الماضي.

ولا يزال الرقم القياسي العالمي بحوزة الراحلة الأميركية فلورنث غريفيث-جوينر (10.49 ث) الصامد منذ 33 عاماً، وتحديداً منذ تموز/يوليو 1988.

ولدى الرجال، استفاد الفائز بالميدالية الفضية في الألعاب الأولمبية، الأميركي فريد كيرلي، على أكمل وجه من غياب الأيطالي لامونت مارسيل جاكوبس ليفوز بالسباق بزمن بلغ 9.87 ث.

وتفوّق كيرلي على الكندي أندري دو غراس (9.89 ث)، فيما حلّ الأميركي روني بايكر ثالثاً (9.91 ث)، أمام مواطنه ترافون برومل الذي جاء رابعاً (9.96 ث).

© 2021 AFP