تصفيات مونديال 2022: ميسي سعيد بعودة الجماهير إلى الملاعب

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بوينوس ايرس (أ ف ب)

أعرب نجم الأرجنتين ليونيل ميسي عن سعادته بعودة الجماهير إلى الملاعب عشية مواجهة فريقه لبوليفيا في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال قطر 2022، ما سيسمح لمنتخب بلاده بالاحتفال مع جمهوره باحراز كأس كوبا اميركا التي توج بها في تموز/يوليو الماضي.

وقال ميسي لشبكة "إي أس بي أن" الأميركية "انه أمر جنوني تماما. لكن للأسف لن يكون الملعب ممتلئاً بالكامل بسبب الجائحة" علماً بأن السلطات سمحت بحضور ما نسبته 30 في المئة من سعة ملعب "مونومنتال" في العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيرس أي 21 الف متفرج. وهي المرة الأولى تشهد المدرجات حضوراً جماهيرياً في الأرجنتين منذ القيود التي فرضت في آذار/مارس 2020 عندما بدأت جائحة كوفيد-19 تنتشر حول العالم.

وأضاف ميسي الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 6 مرّات "ستكون اللحظة استعراضية بالنسبة لنا، اتطلّع قدما للمشاركة فيها".

وكان ميسي (34 عاماً) أحرز باكورة ألقابه في صفوف المنتخب الارجنتيني الاول عندما قاده الى الفوز على البرازيل 1-صفر في عقر دارها ملعب ماراكانا في المباراة النهائية لكوبا اميركا في 10 تموز/يوليو الماضي. كما كان أوّل لقب للمنتخب الارجنتيني منذ عام 1993 في المسابقة القارية، لكن اللاعبين وانصار المنتخب شعروا بالخيبة لعدم تمكنهم من الاحتفال بهذا التتويج.

وتابع ميسي لاعب باريس سان جرمان الجديد "كلّ هذه الأمور أصبحت وراءنا الان، الحياة تستمر لكن مع راحة البال بأنني حققت الحلم الذي طالما هرب مني مرات عدة" في اشارة الى خسارته أربع مباريات نهائية مع منتخب بلاده في البطولات الكبرى (3 مرات في كوبا اميركا اعوام 2007 و2015 و2016، ونهائي مونديال 2014).

وفي سؤال عن مشاعره بعد تتويج باللقب القاري "لم أكن أصدّق ما حصل. كنت أحلم باحراز هذا اللقب بقوّة وبالتالي لم أفهم ما كان يحصل لي. كان بمثابة الحلم، كانت لحظة رائعة والآن أكثر من أي مضى عندما أرى الصور لانه في تلك اللحظات كنت ضائعا، مشلولا".

ويسعى المنتخب الارجنتيني من خلال مباراة بوليفيا إلى تعزيز آماله في المشاركة في مونديال قطر، علماً بانه يحتل المركز الثاني في المجموعة الموحّدة برصيد 15 نقطة، بفارق 6 نقاط عن البرازيل المتصدّرة.

© 2021 AFP