تغريم الألماني بواتينغ بمبلغ 1.8 مليون يورو في قضية عنف منزلي
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ميونخ (ألمانيا) (أ ف ب)
غرّمت محكمة في ميونيخ الخميس مدافع ليون الفرنسي، الألماني جيروم بواتينغ، بمبلغ قدره 1.8 مليون يورو، كحكم في قضية اتهامه بالعنف تجاه شريكته السابقة ووالدة طفليه.
واعتبر القضاة بواتينغ مذنباً بالاعتداء والضرب بعد يوم كامل من جلسة الاستماع، وغرّموه مبلغ 30 ألف يورو مضروباً بثلاثين ضعفاً، أي ما مجموعه 1.8 مليون يورو، بحسب ما ما أفاد صحافيون متواجدون في المكان.
وواجه المدافع الدولي الألماني السابق الذي دافع أيضاً لعشر سنوات عن ألوان بايرن ميونيخ، عقوبة قصوى بالسجن خمس سنوات بسبب أفعاله التي وقعت خلال إجازة في منطقة البحر الكاريبي في تموز/يوليو 2018.
© 2021 AFP