تغريم الألماني بواتينغ بمبلغ 1.8 مليون يورو في قضية عنف منزلي

اعتبر القضاة جيروم بواتينغ مذنباً بالاعتداء والضرب بعد يوم كامل من جلسة الاستماع، وغرموه مبلغ 30 ألف يورو مضروباً بثلاثين ضعفاً، أي ما مجموعه 1.8 مليون يورو

كريستوف ستاش ا ف ب/ا ف ب