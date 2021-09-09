سيدني تعد برفع قيود مكافحة كوفيد للحض على التلقيح

بيانكا دي مارشي ا ف ب/AFP

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سيدني (أ ف ب)

أعلنت السلطات الاسترالية الخميس أن سكان سيدني الذين فرض عليهم إغلاق منذ عشرة أسابيع سيتمكنون مجددا في تشرين الأول/اكتوبر من التوجه الى الحانات في حال بلغ معدل الأشخاص الملقحين بالكامل ضد كوفيد-19، سبعين بالمئة.

سترفع اجراءات الإغلاق للأشخاص الذين تلقوا الجرعتين اذا تم بلوغ هدف تلقيح السكان هذا من فئة البالغين في ولاية نيو ساوث ويلز التي تشمل سيدني بحسب "خارطة طريق نحو الحرية" نشرت الخميس.

لم يتم تحديد أي موعد لكن الأرقام تدفع على الاعتقاد بان هذا يمكن أن يحصل في تشرين الأول/اكتوبر اي بعد حوالى أربعة أشهر من الإغلاق.

وقال نائب رئيس الوزراء جون باريلارو إن "تناول وجبة مع أقرباء او الخروج مع أصدقاء بات في متناول اليد".

بعد عشرة أسابيع من الإغلاق، يعطي هذا الإعلان بارقة أمل لسكان سيدني البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة ويفترض أن يحض المزيد من الأشخاص على تلقي اللقاح.

ستتمكن صالونات تصفيف الشعر وقاعات الرياضة والمطاعم ودور السينما من إعادة فتح أبوابها أيضا وسيعود الطلاب الى المدارس اعتبارا من 25 تشرين الأول/أكتوبر.

يأتي هذا الإعلان فيما سجلت ولاية نيو ساوث ويلز الخميس 1405 إصابات جديدة فيما يتخوف الأطباء من ضغط متزايد على المستشفيات.

وقالت غلاديس بيرجيكليان رئيسة وزراء الولاية "حين نعيد فتح الولاية، يمكن توقع ارتفاع عدد الحالات، لكن اذا كان هذا يشمل السكان المحصنين فان نظامنا الصحي لن يتأثر".

سجلت أكثر من 39 ألف حالة منذ تجدد انتشار الوباء الناجم عن المتحورة دلتا في منتصف حزيران/يونيو في سيدني.

سترفع اجراءات أخرى حين يصبح 80% من السكان محصنين بحسب برجيكليان التي ألمحت الى ان السفر الى الخارج قد يستأنف للمرة الأولى منذ إغلاق الحدود الاسترالية في آذار/مارس 2020.

يأتي هذا الإعلان فيما أقر رئيس الوزراء سكوت موريسون ب"التضحية" التي وافق عليها عشرات آلاف الاستراليين المقيمين في الخارج والذين لم يتمكنوا من العودة الى بلادهم.

تطرقت الحكومة الاسترالية أيضا الى اعتماد جواز سفر لقاحي يفترض أن يعتمد قبل استئناف الرحلات الدولية المرتقب هذه السنة.

لكن التنقل داخل استراليا يمكن أن يسمح به على المدى الطويل، حيث ان الولايات والمناطق التي تواصل اتباع هدف "القضاء على كوفيد" لا ترغب في السماح بحرية التنقل.

© 2021 AFP