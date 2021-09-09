فلاشينغ ميدوز: ديوكوفيتش الى نصف النهائي ويضرب موعدا مع زفيريف ورادوكانو تواصل قصتها الخيالية

تيموثي كلاري ا ف ب

البريطانية ايما رادوكانو تحتفل بفوزها في الدور ربع النهائي من بطولة الولايات المتحدة لكرة المضرب في 8 ايلول/سبتمبر 2021

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نيويورك (أ ف ب)

ضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا موعدا مع الالماني الكسندر زفيريف في الدور نصف النهائي من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، رابع البطولات الاربع الكبرى، فيما واصلت المراهقة الواعدة البريطانية إيما رادوكانو مشوارها الرائع وبلغت بدورها دور الأربعة.

وبات ديوكوفيتش على بعد مباراتين من تحقيق انجاز من خلال تتويجه في البطولات الاربع الكبرى خلال عام واحد وهو أمر لم يتحقق منذ 52 عاما وتحديدا عن طريق الاسترالي رود لايفر، وذلك بفوزه على الايطالي ماتيو بيريتيني 5-7 و6-2 و6-2 و6-3 في مباراة استمرت 3 ساعات و30 دقيقة.

كما يسعى ديوكوفيتش من خلال تتويجه في فلاشينغ ميدوز الى الانفراد بالرقم القياسي في عدد الالقاب الكبيرة الذي يتشاركه راهنًا مع السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال (20 لقبا لكل منهم).

وكانت المباراة اعادة لنهائي بطولة ويمبلدون في تموز/يوليو الماضي والتي انتهت بفوز الصربي.

وقال ديوكوفيتش الساعي الى احراز اللقب للمرة الرابعة في نيويورك "اعتقد بأني قدمت عرضا كبيرا في المجمل" مشيرا الى ان الاشواط الثلاثة التي فاز بها كانت الافضل له في هذه البطولة.

ويلتقي ديوكوفيتش مع زفيريف المصنف رابعًا عالميًا وحامل الذهبية الاولمبية في طوكيو بعد فوز الاخير على الجنوب إفريقي لويد هاريس السادس والاربعين 7-6 (8/6)، 6-3، 6-4.

ويعتبر زفيريف من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب عطفًا على المستويات التي يقدمها أخيرًا، إذ عزز سلسلة انتصاراته الى 16 بعد ان توج أيضًا منذ أسبوعبن بدورة سينسيناتي للماسترز. كما انه كان اخرج ديوكوفيتش بالذات في نصف نهائي دورة طوكيو الاولمبية لكن المواجهات المباشرة بين اللاعبين تصب في مصلحة الصربي (6-3).

ولا يزال زفيريف يبحث عن لقب أول في البطولات الكبرى بعد أن اقترب كثيرًا في نهائي العام الماضي بعد تقدمه بمجموعتين قبل أن يخسر أمام النمسوي دومينيك تيم 3-2.

وهذه المرة الرابعة التي يبلغ فيها الألماني الدور نصف النهائي في البطولات الكبرى "العام الماضي فزت امام ست أشخاص فقط (بسبب غياب الجماهير بسبب جائحة كورونا). لذا من الرائع عودة الجميع".

وتابع "سيكون نصف نهائي مثيرًا".

- أول لاعبة من التصفيات الى نصف النهائي -

وأصبحت المراهقة الواعدة رادوكانو (18 عامًا) أول لاعبة متأهلة من التصفيات تبلغ الدور نصف النهائي من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب بفوزها على السويسرية بليندا بنتشيتش المتوجة بذهبية أولمبياد طوكيو 6-3 و6-4.

وباتت رادوكانو التي تخوض ثاني بطولاتها فقط في الغراند سلام بعد ويمبلدون في حزيران/يونيو الفائت حيث بلغت الدور الرابع، رابع لاعبة فقط متأهلة من التصفيات تبلغ دور الاربعة في بطولة كبرى.

كما أصبحت البريطانية ثالث لاعبة فقط من خارج المصنفات الـ100 الأوليات تبلغ الدور نصف النهائي في نيويورك، بعد غير المصنفة الاسطورة الاميركية بيلي جين كينغ في 1979 والبلجيكية كيم كلايسترز في طريقها الى اللقب عام 2009.

وتعتبر بنتشيتش المصنفة 12 عالميًا أعلى لاعبة تصنيفًا تتغلب عليها رادوكانو في مسيرتها الاحترافية القصيرة التي بدأتها هذا العام.

وتلعب رادوكانو تاليًا مع اليونانية ماريا ساكاري الفائزة على التشيكية كارولينا بليشكوفا وصيفة ويمبلدون هذا العام 6-4 و6-4.

وقالت بعد الفوز "كانت مباراة صعبة جدًا...أنا هنا وأهتم فقط بما يمكنني القيام به وأنا أرسم مشواري في نهاية المطاف".

وتسعى رادوكانو لأن تصبح أول لاعبة متأهلة من التصفيات تبلغ المباراة النهائية في غراد سلام، وأول بريطانية تتوج ببطولة كبرى منذ فيرجينيا وايد في ويمبلدون 1977 وأول لاعبة من بلادها تحرز لقب فلاشينغ ميدوز منذ وايد أيضًا في 1968.

وأصبحت رادوكانو أصغر لاعب تتأهل الى نصف نهائي فلاشينغ ميدوز منذ الروسية ماريا شارابوفا في 2005، وهي تصغر الكندية ليلى فرنانديس بأشهر قليلة فقط والتي ستواجه البيلاروسية أرينا سابالينكا في نصف النهائي الآخر.

وقالت رادوكانو "رؤية العديد من اللاعبات اليافعات تؤدين جيداً يظهر مدى قوة الجيل الجديد".

وستشهد بطولة هذا العام تتويج لاعبة للمرة الاولى في بطولة غراند سلام بعد خروج كل المتوجات سابقًا.

وعوّضت رادوكانو تأخرها 1-3 في المجموعة الاولى الى فوز مثير 6-3 بعد فوزها بخمسة أشواط متتالية، فيما كان كسر واحد للإرسال في الشوط الخامس من المجموعة الثانية كافيًا لحسمها وبالتالي المواجهة لصالحها.

وأنهت البريطانية المباراة مع 23 ضربة رابحة و12 خطأ مباشرا فقط.

© 2021 AFP