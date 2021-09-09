مونديال الأندية: اليابان تعتذر عن عدم الاستضافة والسعودية تبدي رغبتها

كريم جعفر ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

لاعبو بايرن ميونيخ الألماني يحتفلون بفوزهم في نهائي كأس العالم للأندية في 11 شباط/فبراير 2021 في قطر

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طوكيو (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم الخميس اعتذاره عن عدم استضافة كأس العالم للأندية في كانون الأول/ديسمبر المقبل، بسبب القيود المفروضة جراء الأزمة الصحية في البلاد.

وكتب الاتحاد في بيان "لن تقام كأس العالم للأندية في اليابان في كانون الأول/ديسمبر 2021... بسبب فيروس كورونا".

وسبق أن استضافت اليابان هذه المسابقة في العام 2016، وأراد الاتحاد الياباني استضافة نسخة 2021 بالتحديد للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسه، بحسب ما أضاف في بيانه.

وتابع ان الاتحاد الدولي "فيفا سيعلن عن مكان بديل لنسخة 2021".

وكانت وكالة "كيودو" نقلت الأربعاء عن مصادر أن "خطر زيادة عدد الإصابات وصعوبة جني الأرباح بسبب محدودية محتملة في عدد المتفرجين، قد أثر على هذا القرار".

وعادة ما تقام البطولة في كانون الأول/ديسمبر، لكن تم تأجيل نسخة 2020، التي نُظمت في قطر وفاز بها بايرن ميونيخ الألماني، إلى شباط/فبراير 2021 بسبب جائحة كورونا.

وتأهل حتى الآن إلى النسخة المقبلة تشلسي الإنكليزي بطل أوروبا، الأهلي المصري بطل إفريقيا وأوكلاند سيتي النيوزيلندي عن أوقيانيا.

وتعاني اليابان منذ بداية الصيف الحالي من موجة خامسة من كوفيد-19، وهي الأعنف حتى الآن في البلاد، ما دفع بالحكومة إلى إعادة فرض الإجراءات والقيود الصحية في منتصف تموز/يوليو وتوسيعها لتشمل غالبية أنحاء البلاد.

ومن المفترض أن تمدد فترة الإجراءات مرة جديدة حتى نهاية أيلول/سبتمبر، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

- رغبة سعودية -

وأكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن بلاده جاهزة لاحتضان النسخة المقبلة.

وقال في حديث لشركة الرياضة السعودية "مع تداول أخبار عن اتجاه اليابان للاعتذار عن عدم الاستضافة، تواصلنا منذ شهرين مع الاتحاد الدولي وذكرنا أننا على اتم الاستعداد لاستضافة هذه البطولة متى كانت الفرصة متاحة".

وتابع "أوضح الاتحاد الدولي آنذاك أن الأمور لا تزال مع اليابان وبحال عدم اقامتها هناك، توجد دولة بديلة تم تحديدها بشكل مسبق. نحن جاهزون متى ما رأى فيفا إمكانية ذلك. يهمنا الاستمرار باستضافة بطولات على غرار هذه المسابقة التي لم نستضفها سابقا".

© 2021 AFP