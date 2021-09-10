إدارة بايدن تريد خفض انبعاثات قطاع الطيران بنسبة 20% بحلول 2030

باتريك فالون ا ف ب/ارشيف

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نيويورك (أ ف ب)

عرضت إدارة الرئيس الأميركي التي التزمت جعل مكافحة التغير المناخي أولوية، الخميس سلسلة جديدة من التدابير لخفض الانبعاثات الناجمة عن الطيران التجاري بنسبة 20% بحلول العام 2030.

وينتج هذا القطاع راهنا 11% من انبعاثات الناجمة عن وسائل النقل في الولايات المتحدة على ما أوضح البيت الأبيض في وثيقة نشرت الخميس.

وشددت الوثيقة على أنه "في حال عدم اتخاذ إجراءات إضافية من شأن الانبعاثات الناجمة عن الطيران أن ترتفع مع ارتفاع رحلات الأفراد والبضائع".

وتريد الإدارة الأميركية في مرحلة اولى تسريع انتاج وقود الطيران من مصادر طاقة متجددة ليصل إلى ما لا يقل عن 11,4 مليار ليتر في السنة بحلول العام 2030.

ويعتبر اعتماد وقود غير احفوري من أكثر الوسائل طموحا لحفض البصمة الكربونية لقطاع النقل الجوي.

وثمة أنواع عدة من الوقود غير الأحفوري فضلا عن منتجات متطورة مركبة تستند إلى احتجاز ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين اللذين يكونان في الأساس ناجمين عن مصدر طاقة متجدد.

واقترح الرئيس الأميركي جو بايدن خفضا ضريبيا لهذه الغاية في إطار برنامج "بيلد باك بيتر" (إعادة البناء بطريقة أفضل) الذي لا يزال الكونغرس يناقشه.

وتريد أجهزة الرئيس الأميركي تعزيز هذه الجهود مع عرض حوافز إضافية بينها ضمانات قروض بقيمة ثلاثة مليارات دولار وتمويل أبحاث.

وتريد الإدارة الأميركية أيضا بين إجراءات أخرى، تعزيز مشاريع البحث والتطوير حول خفض استهلاك وقود الطيران.

ووافقت شركات الطيران الأميركية التي تعهدت جماعيا في آذار/مارس انتاج ملياري غالون من الوقود من مصادر متجددة سنويا بحلول 2030، على رفع هذا الهدف على ما قال الخميس اتحاد "إيرلاينز أوف أميركا" التي يمثلها.

وتأتي هذه المبادرة الجديدة بعد برامج أخرى تهدف إلى مكافحة التغير المناخي وتتعلق بالطاقة الشمسية وبيع السيارات الكهربائية خصوصا.

© 2021 AFP