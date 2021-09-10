المغرب: الملك يكلف أخنوش بتشكيل حكومة جديدة بعد فوزه بالانتخابات

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سمى العاهل المغربي الملك محمد السادس الجمعة رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار" عزيز أخنوش رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل حكومة، وفقا لوكالة المغرب العربي. تجدر الإشارة إلى أن حزب "التجمع الوطني للأحرار" فاز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأربعاء وحصل على 102 من بين 395 مقعدا.

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أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء أن العاهل المغربي الملك محمد السادس عيّن الجمعة رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار" عزيز أخنوش رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل حكومة.

تجدر الإشارة إلى أن حزب "التجمع الوطني للأحرار" فاز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأربعاء وحصل على 102 من بين 395 مقعدا في حين تراجع الحزب الأكبر سابقا، حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي المعتدل، بشدة ليحصل فقط على 13 مقعدا.

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ولفت بيان لوزارة القصور الملكية إلى أن العاهل المغربي استقبل عزيز أخنوش بالقصر الملكي في فاس "وعينه جلالته رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة"، مشيرا إلى أن هذا التعيين يأتي "طبقا لمقتضيات الدستور وبناء على نتائج الانتخابات التشريعية" الأخيرة.

يذكر أن أخنوش شغل منصب وزير للزراعة في الحكومة المنتهية ولايتها وحمل هذه الحقيبة منذ العام 2007. وتولى حزبه التجمع الوطني للأحرار وزارات أساسية في حكومة سعد الدين العثماني، مثل الاقتصاد والمالية والصناعة والسياحة.

ومن المقرر أن يجري أخنوش مشاورات مع الأحزاب الممثلة في البرلمان لتشكيل فريق حكومي جديد، لن يكون من ضمنه حزب العدالة والتنمية الذي أعلنت قيادته الخميس اصطفافه في المعارضة.

وكان رئيس الحكومة الجديد قد أكد الخميس خلال احتفال بانتصار حزبه في الانتخابات استعداده "للعمل بثقة ومسؤولية مع كل الأحزاب التي تتقاطع معنا في المبادئ والبرامج، تحت القيادة السامية لجلالة الملك".

وجاء متبوعا بحزب "الأصالة والمعاصرة" (86 مقعدا) و"الاستقلال" (81). ويعد حزبا "التجمع" و"الأصالة والمعاصرة" مقربين من القصر ويصنفان ضمن الصف الليبرالي.

فرانس24/ رويترز

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