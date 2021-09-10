المبعوث الأممي إلى اليمن: هجوم الحوثيين على مأرب "يجب أن يتوقف"

- ا ف ب

مقاتل في القوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في موقع قرب الجبهة في محافظة مأرب بشمال شرق اليمن بتاريخ 19 حزيران/يونيو 2021

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الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

قال مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن هانز غروندبرغ أمام مجلس الأمن الدولي الجمعة إن الهجوم الذي يشنه المتمردون الحوثيون في محافظة مأرب شمال البلاد "يجب أن يتوقف".

وأضاف المسؤول الذي تولى منصبه مؤخرا، أن "المدنيين، بمن فيهم العديد من النازحين داخليا الذين لجأوا إلى مأرب، يعيشون في خوف دائم من العنف والنزوح من جديد. الأمم المتحدة والمجتمع الدولي واضحان في رسالتهما: يجب أن يتوقف الهجوم".

وذكّر المبعوث أن الهجوم في منطقة مأرب بدأ منذ مطلع 2020 و"تسبب في مقتل الآلاف من الشباب اليمني". وشدد على أن "القتال يجب أن يتوقف، ويجب وضع حد للعنف".

وتمثّل محافظة مأرب آخر معقل للسلطة المعترف بها دوليا في شمال البلاد التي مزقتها الحرب.

كما أعرب هانز غروندبرغ عن أسفه إزاء "توقف عملية السلام لفترة طويلة جدا". وأشار إلى أن "أطراف النزاع لم يناقشوا تسوية شاملة منذ 2016"، مؤكدا أنه سيبدأ قريبا جولة حوار معهم.

وأوضح المسؤول الأممي أنه سيزور السعودية قريبا للقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، واعتزامه مقابلة الحوثيين أيضا. ونوّه إلى أنه من المقرر إجراء محادثات مع مسؤولين سعوديين وعمانيين وإماراتيين وكويتيين وإيرانيين ومصريين.

وأدى النزاع في اليمن الذي اندلع عام 2014 إثر هجوم للمتمردين، إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وفق منظمات غير حكومية، ودفع ملايين آخرين إلى شفا المجاعة.

© 2021 AFP