بطولة المانيا: "كلاسيكر" لايبزيغ-بايرن بطعم مختلف

لاعب بايرن ميونيخ الجديد الدولي النمسوي مارسيل سابيتسر (وسط) الى جانب الرئيس التنفيذي اوليفر كان (يسار) والمدير الرياضي البوسني حسن صالح حميدجيتش في التاسع من أيلول/سبتمبر 2021.

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برلين (أ ف ب)

يلتقي لايبزيغ وصيف بطل الموسم الماضي مع ضيفه بايرن ميونيخ حامل اللقب السبت في قمة المرحلة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم بطعم مختلف عن القمم السابقة بين الناديين.

ويدخل النادي البافاري قمة الغد مرشحا فوق العادة لكسب النقاط الثلاث بعدما جرّد غريمه لايبزيغ مطلع هذا الصيف من مدرّبه يوليان ناغلسمان وقطب دفاعه الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو، قبل أن يختم فترة الانتقالات الصيفية بضم قائده لاعب وسطه الدولي النمسوي مارسيل سابيتسر.

ولم يتردّد بعض المعلقين في مقارنة هذه "الغارة" بتلك التي نفّذها "النادي البافاري" قبل بضع سنوات، على عدة مراحل، ضد بوروسيا دورتموند عندما خطف منه خدمات ماريو غوتسه في عام 2013، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي في عام 2014 وماتس هوملس في عام 2016.

دفع بايرن ميونيخ ما مجموعه 72.5 مليون يورو إلى لايبزيغ هذا الصيف، مع إمكانية الحصول على مكافآت في المستقبل، وبالتالي واصل النادي البافاري سياسته في تعزيز صفوفه وإضعاف أخطر منافسيه والتي سمحت له بالفوز بتسعة ألقاب متتالية في الدوري، وهي سلسلة مستمرة ومرشحة إلى الارتفاع.

وبدت عواقب الغارة البافارية جلية على لايبزيغ، كون رجال مدربه الجديد الأميركي جيسي مارش، القادم من سالزبورغ النمسوي، حققوا فوزا واحدا مقابل هزيمتين في المباريات الثلاث الأولى هذا الموسم.

ويحتل لايبزيغ المركز العاشر، وهي مرتبة لا يستحقها النادي الذي تواجد أربع مرات على منصة التتويج في المواسم الخمسة الأخيرة في البوندسليغا، ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2020.

وسيكون لهذه "القمة الاختبار" التي سيخوضها لايبزيع على أرضه طعمًا خاصًا للنادي، كما أنها ستعطي مؤشرا للقيمة الحالية للفريق الذي أوقعته قرعة دوري ابطال أوروبا في مجموعة "الموت" إلى جانب باريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الانكليزي وكلوب بروج البلجيكي.

أكيد أن النادي قام بالتعاقد مع بدلاء للراحلين، آخرهم الإسباني-الغيني الواعد أليكس موريبا (18 عاما) من برشلونة والذي يحمل على عاتقه سد فراغ المخضرم سابيتسر، رئة خط الوسط الموسم الماضي والمتألق مع منتخب بلاده النمسا في نهائيات كأس أوروبا هذا الصيف.

ويعلق مدرب لايبزيغ الكثير من الآمال على موريبا الذي يقارنه البعض بلاعب وسط منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد الانكليزي بول بوغبا في فنياته وحيويته، وقال "سنمنحه الوقت للتكيف مع نادينا وأسلوب لعبنا".

ويملك مارش العديد من الخيارات في في وسط الملعب بينهما على الخصوص الواعدون مواطنه تايلر آدامس أو الغيني أمادو حيدارا أو الموهوب المجري دومينيك سوبوسلاي (20 عاما).

في المقابل، سيجد سابيتسر نفسه، في حال منحه ناغلسمان الفرصة، في مواجهة فريقه السابق حيث يتوقع استقبالا فاترا من الجماهير.

بعد أن رفضه بايرن ميونيخ في سن الرابعة عشرة، يهدف سابيتسر إلى إقناع ناغلسمان بمنحه مكانًا في خط الوسط على الرغم من المنافسة القوية مع نجمي المنتخب الألماني يوزوا كيميش وليون غوريتسكا.

وقال سابيتسر الخميس عقب تعافيه من اصابة في العضلة المقرّبة "أعرف أن هناك الكثير من الجودة في مركزي. إذا سنحت لي فرصة اللعب، سأكون جاهزا".

واعترف سابيتسر بأن أول ظهور له مع بايرن ميونيخ في لايبزيغ سيقابل بسخط جماهيري لأصحاب الأرض، وقال "لا أعرف نوع الاستقبال الذي أتوقعه. لقد قضيت وقتًا ممتعًا لمدة ست سنوات في لايبزيغ، وقمت بشق طريقي من الدرجة الثانية في ألمانيا إلى دوري أبطال أوروبا. أصبحت قائدًا وتمكنت من رد الجميل للنادي".

وأضاف "أتطلع إلى العودة يوم السبت، حتى لو أنها قد تكون متقلبة".

ويأمل بايرن ميونيخ في مواصلة صحوته وتحقيق فوزه الثالث تواليا بعد سقوطه في فخ التعادل أمام بوروسيا مونشنغلادباخ في المرحلة الافتتاحية.

- قمة ليفركوزن ودورتموند -

قبل القمة المرتقبة بين لايبزيغ وبايرن ميونيخ بثلاث ساعات، سيكون ملعب "باي أرينا" مسرحا لمواجهة قوية بين باير ليفركوزن الثاني وبوروسيا دورتموند الخامس.

ويتقاسم ليفركوزن الوصافة بفارق الاهداف أمام بايرن ميونيخ وفرايبورغ، بفارق نقطة واحدة أمام بوروسيا دورتموند.

وعلى غرار بايرن، يتطلع ليفركوزن الى فوز ثالث تواليا، فيما يمني بوروسيا دورتموند النفس بتحقيق فوزه الثالث هذا الموسم والثاني تواليا منذ خسارته امام فرايبورغ في المرحلة الثانية.

ويستعيد بوروسيا دورتموند خدمات قطب دفاعه هوملس وصانع العابه ماركو رويس بعد تعافيهما من الاصابة ليشكّل الاخير دعما قويا للهداف الدولي النروجي إرلينغ هالاند.

ويبدو فولفسبورغ المتصدر بالعلامة الكاملة مرشحا بقوة لتحقيق الفوز الرابع تواليا عندما يحل ضيفا على غرويتر فورث الوافد الجديد السبت ايضا.

© 2021 AFP