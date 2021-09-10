بطولة فرنسا: لوريان يعمق جراح ليل بطل الموسم الماضي

فريد تانو ا ف ب

لقطة من مباراة ليل ولوريان في الدوري الفرنسي لكرة القدم في 10 ايلول/سبتمبر 2021

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باريس (أ ف ب)

عمَق لوريان من جراح ضيفه ليل بطل الموسم الماضي بالفوز عليه 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة الخامسة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وخاض ليل الذي حقق المفاجأة الموسم الماضي بانتزاعه اللقب من باريس سان جرمان المدجج بالنجوم، المباراة في غياب جناحيه تيموثي وياه وجوناثان بامبا بسبب إصابتهما بتمزق في الفخذ، إلى جانب لاعب الوسط الدولي البرتغالي ريناتو سانشيس الذي لا يزال يعاني من إصابة في الركبة.

وكان ليل يأمل في مواصلة صحوته بعد بدايته المخيبة للآمال بتعادلين مع متز وسانت إتيان وخسارة أمام نيس، قبل أن يصحّح المسار بتحقيق فوزه الاول هذا الموسم عندما تغلب على مونبلييه 2-1 في المرحلة الرابعة، لكنه مني بهزيمته الثانية هذا الموسم مكتفيًا بخمس نقاط في المركز العاشر مؤقتًا.

افتتح لوريان التسجيل مبكرًا عندما قام النيجيري تيريم موفي بمجهود فردي رائع في مواجهة اربعة مدافعين لليل ومرر كرة متقنة باتجاه أرمان لوريانتيه ليسيطر عليها الاخير ويطلقها بيسراه على الطاير داخل الشباك (7). ثم أهدر صاحب الهدف انفرادًا بحارس مرمى ليل ايفو غربيتش (14).

وسقط المهاجم التركي المخضرم براق يلماظ أرضًا داخل المنطقة إثر احتكاك مع جوليان لابورت، فلم يتردد الحكم في احتساب ركلة جزاء انبرى لها بنجاح يلماظ مدركًا التعادل (24).

وكانت الكلمة الاخيرة لموفي الذي سجل هدف الفوز للوريان عندما استغل داخل المنطقة ليسدد الكرة بيسراه داخل الشباك قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.

يذكر ان ايًا من المواجهات ال14 الاخيرة بين لوريان وليل في الدوري المحلي لم تنته بالتعادل (5 انتصارات للوريان و9 لليل).

ولم تكن التجربة ناجحة بالتالي بالنسبة الى ليل الذي يستهل مشواره في دوري ابطال اوروبا الاسبوع المقبل بمواجهة فولفسبورغ الالماني.

© 2021 AFP