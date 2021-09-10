تصفيات مونديال 2022: ميسي يتجاوز عدد أهداف بيليه الدولية

خوان إيغناسيو رونكوروني تصوير مشترك/ا ف ب

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بوينوس ايرس (أ ف ب)

تخطّى النجم ليونيل ميسي عدد أهداف الأسطورة البرازيلية بيليه في المباريات الدولية مع بلاده، بعد تسجيله ثلاثية "هاتريك" وقيادته الأرجنتين إلى فوز كبير على ضيفتها بوليفيا 3-صفر، الخميس في الجولة العاشرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022.

ورفع ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، رصيده إلى 79 هدفاً مع الأرجنتين التي تسير بثبات نحو التأهل إلى مونديال قطر 2022، حيث تحتل المركز الثاني في المجموعة الموحدة بفارق 6 نقاط عن البرازيل الفائزة على ضيفتها البيرو 2-صفر وتتربع على الصدارة مع 24 نقطة كاملة.

وفي مباراته الدولية الـ153، عادل ميسي البالغ 34 عاماً رصيد بطل العالم ثلاث مرات بيليه (77 هدفاً)، بافتتاحه التسجيل من تسديدية بعيدة مميزة بقدمه اليسرى (14).

هزّ اللاعب المنتقل أخيرا من برشلونة إلى باريس سان جرمان الفرنسي شباك الحارس كارلوس لامبي مجدداً، بعد كرة خذ وهات مع زميله لاوتارو مارتينيس أنهاها من مسافة قريبة (64).

وحقق "البعوضة" ثلاثيته السابعة مع بلاده قبل دقيقتين من نهاية الوقت، متابعا من مسافة قريبة تسديدة صدها الحارس.

قال ميسي "انتظرت هذه الحظة منذ زمن بعيد. الآن ساستمتع بها".

ويملك البرتغالي كريستيانو رونالدو، غريم ميسي، الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية مع 111 هدفا في 180 مباراة.

© 2021 AFP