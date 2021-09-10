رئيس المجلس العسكري في تشاد يزور قطر الأحد

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نجامينا (أ ف ب)

أعلنت الرئاسة في تشاد أن رئيس المجلس العسكري محمد إدريس ديبي إيتنو سيزور قطر الأحد حيث يقيم أحد قادة التمرد الرئيسيين المعارضين لسلطة نجامينا في المنفى.

وقالت دائرة المراسم الحكومية في الرئاسة إن رئيس المجلس العسكري الانتقالي سيقوم بزيارة "صداقة وعمل" إلى الدوحة ابتداء من 12 أيلول/سبتمبر، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ويرأس محمد إدريس ديبي الدولة منذ مقتل والده إدريس ديبي إيتنو في نيسان/ابريل على أيدي متمردين أطلقوا هجوما من ليبيا، وقد زاد مؤخرا من بوادر الانفتاح على الجماعات المعارضة المسلحة لإشراكها في حوار وطني للتوفيق بين التشاديين.

وقد تعهّد خصوصا "باتخاذ إجراءات ملموسة من حيث العفو والإفراج عن أسرى الحرب، وإعادة الممتلكات وإعادة الإدماج المهني".

ويقيم تيمان إرديمي رئيس "اتحاد قوى المقاومة"، وهو تحالف من عدة فصائل متمردة، في المنفى في قطر منذ عشر سنوات بعد انشقاقه عن النظام.

وشنّ مقاتلو التحالف المعارض هجوما على العاصمة التشادية في عام 2019، آتين من ليبيا مرورا بالسودان، وقد أوقف تقدمهم في شمال شرق تشاد بقصف من طائرات مقاتلة فرنسية بناء على طلب نجامينا.

وكان تنظيمه قال لوكالة فرانس برس قبل أيام "لا نرفض يد النظام الممدودة، لكن ننتظر الخطوة العملية الأولى" من نجامينا.

وعقب إعلان مقتل الرئيس ديبي، أعلن نجله نفسه رئيسا للجمهورية وقائدا أعلى للقوات المسلحة. ووعد بإجراء انتخابات "حرة وديموقراطية" بعد فترة انتقالية مدتها 18 شهرا قابلة للتجديد.

© 2021 AFP