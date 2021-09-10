ساو باولو يتخلى عن ألفيش بسبب نزاع مادي

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اللاعب البرازيلي داني ألفيش الاكثر تتويجًا في تاريخ كرة القدم مع 43 لقبًا

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ساو باولو (أ ف ب)

سيغادر الدولي البرازيلي داني ألفيش، اللاعب الاكثر تتويجًا في تاريخ كرة القدم، فريق ساو باولو وفق ما أعلن ناديه الجمعة، بعد نزاع مادي بين الطرفين.

وقال المدير الرياضي كارلوس بلمونتي في فيديو نشره النادي عبر حسابه على تويتر "نتخذ القرار ونبلغ (المدرب الارجنتيني) هيرنان كريسبو بعدم إتاحة دانيال ألفيش لفريق ساو باولو. ساو باولو أهم من أي شخص آخر".

وكان من المقرر أن يتواجد ألفيش (38 عامًا) لاعب برشلونة الإسباني السابق في تدريبات النادي الجمعة، بعد مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات كوريا الجنوبية المؤهلة الى كأس العالم قطر 2022. لكن بلمونتي قال إن ممثلي اللاعب أوضحوا لإدارة النادي أن الظهير الأيمن لن يعود للتدريب قبل أن يسدد له النادي ديونه.

وذكرت الصحافة البرازيلية أن ساو باولو يدين لألفيش بـ11 مليون ريال برازيلي (قرابة من 1.8 مليون يورو).

وتابع بلمونتي "يُقر ساو باولو بالديون وقدمنا الأسبوع الماضي اقتراحًا لمحاولة التوصل إلى اتفاق، لم يقبله ممثلوه. ستستمر المفاوضات في الشقين القانوني والمالي".

توترت العلاقات بين بطل البرازيل سبع مرات ولاعب باريس سان جرمان الفرنسي السابق عندما قرر الأخير المشاركة في أولمبياد طوكيو خلال الصيف الحالي، حيث فاز بلقبه رقم 43 في مسيرته.

كان ألفيش المتوج مرتين بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة (2011 و2015) قد وقع مع ساو باولو في العام 2019 على عقد حتى 2022.

© 2021 AFP