فلاشينغ ميدوز: مدفيديف الى النهائي الكبير الثالث بفوزه على أوجيه-ألياسيم

كينا بيتانكور ا ف ب

الروسي دانييل مدفيديف يحتفل بعد تأهله الى نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في 10 ايلول/سبتمبر 2021

إعلان اقرأ المزيد

نيويورك (أ ف ب)

بلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانيًا عالميًا النهائي الثالث في البطولات الكبرى، بعد فوزه الجمعة على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الخامس عشر في نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 6-4، 7-5، 6-2.

ويلتقي وصيف العام 2019 في فلاشينغ ميدوز في دور الاربعة مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول الساعي للقبه الحادي والعشرين الكبير للانفراد بالرقم القياسي أو البطل الأولمبي الألماني ألكسندر زفيريف الرابع اللذين يلتقيان لاحقًا في مواجهة مرتقبة بعد أن أقصى الاخير ديوكوفيتش من نصف نهائي أولمبياد طوكيو.

وجدد الروسي (25 عامًا) فوزه على الكندي في ثاني لقاء بينهما بعد دورة كندا في الماسترز عام 2018.

وقال بعد الفوز "كانت مباراة غريبة في المجموعة الثانية عندما ظن الجميع أن (المباراة) ستتعادل 1-1، أنقذت نقطة المجموعة وشكل ذلك فارقًا".

وتابع "لا اعتقد أنني لعبت افضل تنس اليوم ولكني سعيد أنني في نهائي الاحد".

وكان مدفيديف سقط في نهائي العام 2019 على ملاعب نيويورك الصلبة أمام الإسباني رافايل نادال في مباراة ماراتونية عادل فيها النتيجة 2-2 بعد تأخره بمجموعتين قبل أن يخسر الخامسة الحاسمة، وعلّق "المرة الاخيرة كانت مباراة جنونية، إذا ستكون ذاتها الاحد، آمل ان أفوز هذه المرة".

وكان مدفيديف خسر نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع هذا العام امام ديوكوفيتش ويتخلف عنه 5-3 في المواجهات المباشرة بينهما وكذلك 5-4 ضد زفيريف.

ويطمح ديوكوفيتش لأن يصبح ثالث لاعب فقط في التاريخ يحقق الالقاب الاربعة الكبرى في عام واحد بعد الاميريكي دون بادجج في 1938 والاسترالي رود لايفر في 1962 و1969، ما سيسمح له بالانفراد بالرقم القياسي في ألقاب البطولات الكبرى الذي يتشاركه راهنًا مع نادال والسويسري روجيه فيدرر (20).

وكان كسرٌ واحد للإرسال في الشوط السابع من المجموعة الأولى كافيًا للروسي لحسمها لصالحه.

وبدا مدفيديف في طريقه لخسارة الثانية بعد أن تقدم الكندي 5-2، إلا أن الروسي فاز بخمسة أشواط متتالية كاسرًا إرسال منافسه مرتين ليحسمها 5-7.

حمل معه هذا الزخم الى المجموعة الثالثة كاسرًا إرسال أوجيه-ألياسيم صاحب العشرين عامًا مرتين لينهيها بسهولة 6-2.

© 2021 AFP