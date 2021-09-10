فلاشينغ ميدوز: نهائي تاريخي بين اليافعتين رادوكانو وفرنانديس

تيموثي أ. كلاري ا ف ب

تفوقت رادوكانو على ساكاري وبلغت أول نهائي في مسيرتها

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نيويورك (أ ف ب)

بلغت الشابتان البريطانية إيما رادوكانو (18 عاما) والكندية ليلى فرنانديس (19 عاما) نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابع البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، الخميس في نيويورك.

وأصبحت رادوكانو أول متأهلة من التصفيات تبلغ نهائي بطولة كبرى وأصغر متأهلة إلى النهائي في 17 عاماً، بعد اقصائها اليونانية ماريا ساكاري المصنفة 17 بنتيجة 6-1 و6-4.

قالت رادوكانو "أنا في النهائي ولا أصدّق ذلك".

أما فرنانديس، المصنفة 73 عالمياً، فقد أقصت المصنفة ثانية البيلاروسية أرينا سابالينكا 7-6 (7-3) و4-6 و6-4، محققة ثالث فوز على مصنفة بين الخمس الأوليات في العالم، وهو انجاز حققته للمرة الأخيرة الأميركية سيرينا وليامس في ويمبلدون 2012.

فرنانديس بعد فوزها على البيلاروسية أرينا سابالينكا تيموثي أ. كلاري ا ف ب

قالت فرنانديس "يمكنني القول الآن اني قمت بعمل جيد في مشوار تحقيق أحلامي".

وكانت فرنانديس قد تغلبت على اليابانية ناومي أوساكا المصنفة ثالثة في دور الـ32 والأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة خامسة في ربع النهائي.

وتلتقي اللاعبتان السبت على ملعب أرثر آش للتنافس على أول لقب كبير في مسيرتهما اليافعة.

ووالد فرنانديس هو لاعب كرة قدم إكوادوري سابق ووالدتها كندية من جذور فيليبينية، فيما وُلدت رادوكانو في كندا لوالدين من جذور رومانية وصينية.

© 2021 AFP