وفاة الرئيس البرتغالي الأسبق الاشتراكي جورجي سامبايو

إيتان أبراموفيتش ا ف ب/ارشيف

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لشبونة (أ ف ب)

توفي الرئيس البرتغالي الأسبق الاشتراكي جورجي سامبايو الذي شغل عدة مناصب في الأمم المتحدة، الجمعة في منطقة لشبونة عن 81 عاما.

وعلق الرئيس المحافظ مارسيلو ريبيلو دي سوسا "جورجي سامبايو غادرنا اليوم تاركا لنا إرثا مزدوجا من الحرية إنما كذلك المساواة".

من جهته أعلن رئيس الوزراء أنطونيو كوستا "ننحني أمام ذكرى شخص لطالما كان قدوة" مشيدا بـ"نزاهته الأخلاقية".

وأضاف أن الحكومة الاشتراكية قررت إعلان الحداد الوطني لثلاثة أيام اعتبارا من السبت.

وكان جورجي سامبايو الذي تولى منصب الأمين العام للحزب الاشتراكي ثم رئاسة بلدية لشبونة قبل تسلم الرئاسة بين 1996 و2006، يعاني من مشكلات في القلب ونقل إلى المستشفى منذ نهاية آب/أغسطس.

ولد سامبايو في 18 أيلول/سبتمبر 1939 في عائلة بورجوازية، وباشر العمل السياسي خلال فترة دراسته القانون، فكان من منظمي الإضرابات الجامعية عام 1962 ضد الدكتاتورية. وبعد تخرجه تولى الدفاع عن العديد من السجناء السياسيين.

وفي 1978 بعد أربع سنوات على "ثورة القرنفل" التي أطاحت بالدكتاتور أنطونيو سالازار (1932-1968)، التحق سامبايو بالحزب الاشتراكي الذي أسسه ماريو سواريس، سلفه في رئاسة الجمهورية (1986-1996).

وبعدما شغل لفترة طويلة مقعدا نيابيا، تولى الأمانة العامة للحزب في 1989، وفاز في السنة نفسها ببلدية لشبونة بدعم الاشتراكيين.

وهزم في الانتخابات التشريعية عام 1991، لكنه عاد وفاز بالرئاسة منذ الدورة الأولى من الانتخابات في 1996، متفوقا على خصمه اليميني أنيبال كافاكو سيلفا الذي خلفه لاحقا (2006-2016).

© 2021 AFP