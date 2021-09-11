بطولة إنكلترا: بالاس يسقط المتصدر توتنهام ويفسد بدايته المثالية

جاستن تاليس ا ف ب

العاجي ويلفريد زاها يحتفل بهدفه مع كريستال بالاس ضد توتنهام في الدوري الانكليزي الممتاز على ملعب "سيلهورست بارك" في 11 أيلول/سبتمبر 2021

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لندن (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

وضع كريستال بالاس حدًا للبداية المثالية لضيفه توتنهام في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه عليه 3-صفر في افتتاح المرحلة الرابعة السبت، بعد أن أكمل الضيوف المباراة بعشرة لاعبين في نصف الساعة الاخيرة.

وبدأ سبيرز الموسم بقيادة مدربه الجديد البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو بثلاثة انتصارات تواليًا، أولها افتتاحي ضد حامل اللقب مانشستر سيتي تلاها على فريقه السابق ولفرهامبتون ومن ثم واتفورد ليكون الفريق الوحيد بالعلامة الكاملة.

إلا أنه تعثر للمرة الأولى ليتجمد رصيده عند 9 نقاط وبات مهددًا بخسارة الصدارة، فيما حقق فريق المدرب الفرنسي الجديد باتريك فييرا انتصاره الاول بعد تعادلين وخسارة.

وسجل العاجي ويلفريد زاها (76 من ركلة جزاء) والوافد الجديد من سلتيك الإسكتلندي، الفرنسي أودسون إدوار في مباراته الاولى (84 و90+3) أهداف اللقاء.

وأكمل توتنهام المواجهة بعشرة لاعبين في نصف الساعة الاخيرة بعد طرد قلب الدفاع جافيت تانغانغا في الدقيقة 58 إثر إنذار ثانٍ.

كما افتقد سبيرز لخدمات الكوري الجنوبي هيونع-مين سون بعد تعرضه لإصابة مع منتخب بلاده في التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم 2022 في قطر في وقت سابق من الأسبوع.

ومني توتنهام بنكسة أيضًا في بداية المباراة مع إصابة قلب الدفاع إريك داير في الدقيقة 12 واستبداله بجو رودون.

قدم توتنهام أداءًا سلبيًا في الشوط الاول أنهاه من دون ولا أي تسديدة على الإطلاق، وهي المرة الثانية التي يحدث ذلك مع الفريق في الشوط الاول من مباراة في الدوري الممتاز منذ بداية موسم 2016-2017 (الاخرى امام مانشستر سيتي في شباط/فبراير 2020).

وكاد أن يخطف كونور غالاغر التقدم لأصحاب الارض قبل الاستراحة، بعد أن وصلته عرضية من زاها على باب المرمى، إلا أن الحارس الفرنسي هوغو لوريس أبعد برجله التسديدة الوحيدة بين الخشبات الثلاث في الشوط الاول إلى ركنية (42).

وبدأ توتنهام الشوط الثاني بطريقة أفضل بتسديدة أولى من البرازيلي لوكاس مورا بيسراه من خارج المنطقة استقرت سهلة بين يدي الحارس الاسباني فيسينتي غوايتا (48).

وتحصل تانغانغا على الإنذار الأول بعد أن دفع بقوة زاها المنطلق في هجمة مرتدة أوقعه أرضًا ما أدى الى ردة فعل من العاجي واشتباك بالأيادي بين اللاعبَين وتحصل الاخير على بطاقة صفراء (54)، قبل أن يطرد الانكليزي بعد خطأ على الغاني جوردان أيو (58).

سيطر بعدها أصحاب الارض على مجريات اللقاء وضغطوا على مرمى الخصم وأثمر ذلك عن ركلة جزاء انبرى لها زاها بنجاح إثر لمسة يد من البديل بن ديفيس لتسديدة جويل وارد (76).

وأكد إدوار الفوز بتسديدة من داخل المنطقة بعد تمريرة من زاها (84) قبل أن يكمل الثنائية بتسديدة بيسراه أمام المرمى بعد تمريرة من غالاغر وسط تباطؤ دفاعي للخصم (90+3).

© 2021 AFP