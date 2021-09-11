بطولة إيطاليا: نابولي يزيد من جراح يوفنتوس وينفرد بالصدارة

كارلو هيرمان ا ف ب/ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

روما (أ ف ب)

انفرد نابولي بصدارة ترتيب الدوري الايطالي لكرة القدم مؤقتا عقب فوزه المثير على ضيفه يوفنتوس 2-1 السبت في افتتاح المرحلة الثالثة من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

وكان يوفنتوس البادئ بالتسجيل عبر المهاجم الدولي الإسباني ألفارو موراتا (10)، لكن الفريق الجنوبي رد بثنائية في الشوط الثاني سجلها ماتيو بوليتانو (57) والسنغالي كاليدو كوليبالي (85).

وواصل نابولي انطلاقته المميزة بقيادة مدربه الجديد لوتشانو سباليتي، وحقق فوزه الثالث على التوالي رفعا رصيده إلى تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام شركائه السابقين لاتسيو وروما وانتر ميلان وميلان، فيما تابع يوفنتوس انطلاقته المخيبة ومني بخسارته الثانية على التوالي بعد الاولى امام إمبولي صفر-1 فتجمد رصيده عند نقطة واحدة من تعادل امام أودينيزي 2-2 في المرحلة الأولى، فبقي في المركز السادس عشر مؤقتا.

تأتي هذه النتائج عقب رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الى مانشستر يونايتد ومحاولة الفريق تحت قيادة المدرب العائد خلفًا لاندريا بيرلو، ماسيميليانو أليغري، احداث تغيير فني من خلال مجموعة من اللاعبين الشباب.

وخاض يوفنتوس المباراة في غياب لاعبيه الدوليين الاميركيين الجنوبيين ابرزهم الارجنتيني باولو ديبالا والكولومبي خوان كوادرادو بسبب المشاركة في تصفيات مونديال 2022، الى جانب الجناح الدولي فيديريكو كييزا المصاب.

وافتتح موراتا التسجيل لفريق السيدة العجوز في وقت مبكر على عكس مجريات المباراة، بعد خطأ فادح من مدافع نابولي اليوناني كوستاس مانولاس، فتمكن المهاجم الاسباني من سرقة الكرة والانفراد بالمرمى وافتتاح التسجيل (9).

وحاول بيانكونيري اغلاق المساحات في سعيه للدفاع عن تقدمه، غير ان حارس مرماه الدولي البولندي فويتشيخ شتشيزني ارتكب خطأ في الدقيقة 57 استغله بوليتانو على اكمل وجه وأدرك التعادل.

واشعل كوليبالي مدرجات ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة بعدما اهدى فريقه هدفًا غاليًا (85) كان كفيلا بمنحه النقاط الثلاث وصدارة الترتيب.

وكاد الوافد الجديد الى يوفنتوس مويز كين ان يسجّل هدفا خطأ في مرماه لكنّ الحارس شتشيزني انقذه من بداية سيئة.

وفي مباراة ثانية فاز فينيتسيا على امبولي 2-1 ليحصد اولى نقاطه هذا الموسم.

ويلعب اتالانتا مع فيورنتينا في وقت لاحق.

وتستكمل المرحلة غدا بلقاءات سمبدوريا مع إنتر ميلان، وسبيتسيا مع أودينيزي، وتورينو مع ساليرنيتانا، وكالياري مع جنوى، وميلان مع لاتسيو، وروما مع ساسوولو.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء بولونيا مع فيرونا.

© 2021 AFP