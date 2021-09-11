بطولة المانيا: بايرن يقسو على لايبزيغ وفولفسبورغ يواصل صدارته

روني هارتمان ا ف ب/ا ف ب

لاعبو بايرن ميونيخ لوروا سانيه وروبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر يحتفلون بعد تسجيل هدف خلال فوز بايرن الكبير على لايبزيغ في الدوري الالماني

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برلين (أ ف ب)

واصل البولندي روبرت ليفاندوفسكي تألقه تهديفيًا رافعًا رصيده الى ستة اهداف من أربع مباريات فقط ضمن الدوري الالماني لكرة القدم، وقاد بايرن ميونيخ حامل اللقب الى فوز ساحق على حساب لايبزيغ وصيفه 4-1 السبت ضمن قمة المرحلة الرابعة ليضيّق الخناق على فولفسبورغ المتصدر بالعلامة الكاملة على حساب مضيفه غرويتر فورت 2-صفر.

وسجّل ليفاندوفسكي هدفا في الشوط الاول من ركلة جزاء (12)، واضاف جمالا موسيالا ابن الـ 18 عاما الهدف الثاني (47)، ثم سجّل لوروا سانيه هدفا ثالثا (54) قبل ان يختتم البديل الكاميروني اريك ماكسيم شوبو موتيتغ المهرجان بهدف رابع (90+1) امام 34 ألف مشجّع على ملعب لايبزيغ في "ريد بول أرينا".

وقلّص اصحاب الارض النتيجة بهدف مذهل للاعب الوسط النمساوي كونراد لايمر الذي اصاب الزاوية العليا من خارج المنطقة (58).

وانتزع بايرن التقدم مبكرا عبر ليفاندوفسكي الذي رفع رصيده الى ستة اهداف هذا الموسم، بعد ان انبرى الى ركلة جزاء بنجاح، اثر احتسابها بسبب لمسة يد على لاعب وسط لايبزيغ السلوفيني-الالماني كيفن كامبل.

ويتربع ليفاندوفسكي على قائمة هدّافي الدوري بفارق هدف أمام النروجي المتألق ارلينغ هالاند الذي قاد فريقه الى بوروسيا دورتموند الى الفوز على مضيفه باير ليفركوزن 4-3 بتسجيله ثنائيته.

وضرب بايرن بقوة في مستهل الشوط الثاني عن طريق الواعد موسيالا إثر تمريرة من الكندي ألفونسو ديفيس الى داخل المنطقة تابعها اللاعب الشاب داخل المرمى (47).

وسجّل البرتغالي اندريه سيلفا بعد وقت قصير لمصلحة لايبزيغ لكنه ألغي بعد اللجوء الا ان حكم الفيديو المساعد (في أيه أر) بداعي تسلل قبل التمريرة الاخيرة للإسباني داني أولمو.

وتحوّل موسيالا الى ممرر هذه المرة وحوّل عرضية الى زميله في منتخب المانيا سانيه الذي سجّل بتسديدة طائرة (54).

وقلّص لايبزيغ النتيجة بهدف صاروخي للايمر (58).

ودخل قائد لايبزيغ السابق والمنتقل حديثا الى بارين ميونيخ الدولي النمسوي مارسيل سابيتسر بعد الهدف مكان الدولي ليون غوريتسكا فتعرض لصيحات استهجان من الجماهير المحلية.

وختم شوبو موتينغ المهرجان بهدف رابع بتسديدة بيمناه اثر تمريرة من يوزوا كيميش (90+1).

وعزز بايرن ميونيخ موقعه في المركز الثاني برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين خلف فولفسبورغ الذي حقق فوزه الرابع تواليا على حساب غرويتر فورت الوافد حديثا الى دوري الاضواء بهدفين نظيفين سجلهما لوكاس نميشا (10) والهولندي فاوت فيخهورست (90+1 ركلة جزاء)

- ثنائية هالاند -

وفي القمة الثانية على ملعب "باي أرينا" في ليفركوزن، قاد هالاند فريقه بوروسيا دورتموند الى فوز متأخر وثمين على مضيفه باير 4-3.

روبيرتو بفيل ا ف ب/ا ف ب

وجاءت الوقائع هجومية بامتياز بين ليفركوزن ودورتموند، فحفلت بمهرجان من الاهداف بلغ سبعة. وسجّل هالاند (37 و77) ويوليان براندت (49) والبرتغالي رافايل غيريرو (71) أهداف بوروسيا دورتموند، وفلوريان فيرتس (9) والتشيكي باتريك شيك (45) والفرنسي موسى ديابي (55) أهداف ليفركوزن.

ودخل دورتموند الى اللقاء وهو يدرك ضرورة تفادي اي زلة إذا ما اراد المنافسة على لقب الدوري، لا سيما بعد خسارته في المرحلة الثانية امام فرايبورغ 1-2، قبل ان يستعيد توازنه بالفوز على هوفنهايم 3-2.

ووجد دورتموند نفسه متأخرًا بعد مرور تسع دقائق بعدما انتزع ليفركوزن التقدم عن طريق فيرتس (9)، لكن الفريق "الاصفر والاسود" نجح في إدراك التعادل عن طريق هدّافه المتوهج هالاند (37)ز

وخطف ليفركوزن التقدم مرة جديدة عبر شيك (45+1).

ولم يحتج دورتموند سوى لاربع دقائق من اجل معادلة النتيجة مجددا عبر براندت (49)، ثم ارتفعت وتيرة اللقاء فتمكن ديابي من منح ليفركوزن التقدم للمرة الثالثة (55)، الا ان دورتموند قلب المباراة راسًا على عقب بهدفين متأخرين، الاول عبر غيريرو (71) والثاني عبر هالاند من ركلة جزاء (77).

وانتزع بوروسيا دورتموند المركز الثالث مؤقتا برصيد تسع نقاط بفارق الاهداف عن ماينتس الفائز على هوفنهايم بهدفين نظيفين سجلهما جوناثان بوركاردت (21) والدنماركي ماركوس اينغفارتسن (77).

واستغل بوروسيا دورتموند وماينتس تعثر فرايبورغ أمام ضيفه كولن بهدف للافايل زيخوس (89 خطأ في مرمى فريقه) مقابل هدف للفرنسي أنطومي موديست (34).

ولعب كولن بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 74 اثر طرد لاعب وسطه النمسوي فوريان كاينتس.

وتعادل أيضا اونيون برلين مع أوغسبورغ صفر-صفر.

© 2021 AFP