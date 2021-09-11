بطولة المانيا: ثنائية هالاند تقود دورتموند لحسم قمته مع ليفركوزن وفولفسبورغ يحكم صدارته

روبيرتو بفيل ا ف ب/ا ف ب

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برلين (أ ف ب)

قاد الدولي النروجي إرلينغ هالاند فريقه بوروسيا دورتموند الى فوز متأخر وثمين على مضيفه باير ليفركوزن 4-3 في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الالماني لكرة القدم، فيما واصل فولفسبورغ صدارته بفوز رابع تواليا على حساب مضيفه غرويتر فورت 2-صفر.

في قمة مباريات الاسبوع الرابع من البوندسليغا وعلى ملعب "باي ارينا"، جاءت الوقائع هجومية بامتياز بين ليفركوزن ودورتموند، فحفلت بمهرجان من الاهداف بلغ سبعة.وسجّل هالاند (37 و77) ويوليان براندت (49) والبرتغالي رافايل غيريرو (71) أهداف بوروسيا دورتموند، وفلوريان فيرتس (9) والتشيكي باتريك شيك (45) والفرنسي موسى ديابي (55) أهداف ليفركوزن.

ودخل دورتموند الى اللقاء وهو يدرك ضرورة تفادي اي زلة إذا ما اراد المنافسة على لقب الدوري، لا سيما بعد خسارته في المرحلة الثانية امام فرايبورغ 1-2، قبل ان يستعيد توازنه بالفوز على هوفنهايم 3-2.

ووجد دورتموند نفسه متأخرًا بعد مرور تسع دقائق بعدما انتزع ليفركوزن التقدم عن طريق فيرتس (9)، لكن الفريق "الاصفر والاسود" نجح في إدراك التعادل عن طريق هدّافه المتوهج هالاند (37)ز

وخطف ليفركوزن التقدم مرة جديدة عبر شيك (45+1).

ولم يحتج دورتموند سوى لاربع دقائق من اجل معادلة النتيجة مجددا عبر براندت (49)، ثم ارتفعت وتيرة اللقاء فتمكن ديابي من منح ليفركوزن التقدم للمرة الثالثة (55)، الا ان دورتموند قلب المباراة راسًا على عقب بهدفين متأخرين، الاول عبر غيريرو (71) والثاني عبر هالاند من ركلة جزاء (77).

وانتزع بوروسيا دورتموند المركز الثاني مؤقتا برصيد تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف فولفسبورغ الذي حقق فوزه الرابع تواليا على حساب غرويتر فورت الوافد حديثا الى دوري الاضواء بهدفين نظيفين سجلهما لوكاس نميشا (10) والهولندي فاوت فيخهورست (90+1 ركلة جزاء).

ويتفوق بورسيا دورتموند بفارق الاهداف عن ماينتس الفائز على هوفنهايم بهدفين نظيفين سجلهما جوناثان بوركاردت (21) والدنماركي ماركوس اينغفارتسن (77).

واستغل بوروسيا دورتموند وماينتس تعثر فرايبورغ أمام ضيفه كولن بهدف للافايل زيخوس (89 خطأ في مرمى فريقه) مقابل هدف للفرنسي أنطومي موديست (34).

ولعب كولن بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 74 اثر طرد لاعب وسطه النمسوي فوريان كاينتس.

وتعادل أيضا اونيون برلين مع أوغسبورغ صفر-صفر.

يلعب لاحقا بايرن ميونيخ حامل اللقب مع مضيفه ووصيه لايبزيغ.

© 2021 AFP