بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يكرم وفادة كليرمون في غياب ميسي ونيمار

فرانك فيفي ا ف ب/ا ف ب

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باريس (أ ف ب)

اكرم باريس سان جرمان وفادة ضيفه كليرمون-فيران برباعية نظيفة السبت ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم في غياب سبعة لاعبين أساسيين في مقدمتهم النجمان الارجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار بسبب مشاركتهما أخيراً مع منتخبيهما في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

على ملعب بارك دي برانس، سجّل الاسباني أندير هيريرا (20 و31) وكيليان مبابي (55) والسنغالي ادريسا غانا غي (65) الاهداف.

وواصل سان جرمان انطلاقته القوية في سعيه لاستعادة اللقب الذي خسره لمصلحة ليل الموسم الماضي، وحقّق انتصاره الخامس بالعلامة الكاملة، مواصلا دك الشباك برفعه الغلة إلى 16 هدفًا في خمس مباريات على الرغم من غياب ميسي الذي كان شارك بديلا لنيمار امام رينس وللمرة الاولى بقميص النادي الفرنسي منذ انتقاله المثير للجدل من برشلونة الإسباني هذا الصيف.

وغاب عن اللقاء ايضا الارجنتينيان انخل دي ماريا ولياندرو باريديس والكوستاريكي كيلور نافاس والايطالي ماركو فيراتي الى جانب الاسباني سيرخيو راموس المصاب منذ انتقاله في صفقة انتقال حر هذا الصيف بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد الاسباني.

غير انّ ذلك لم يمنع سان جرمان من مواصلة عروضه القوية هذا الموسم، وكانت فرصة ايضا لتألق المغربي أشرف حكيمي المنتقل هذا الصيف من انتر ميلان بطل ايطاليا، بينما تابع مبابي تسجيله للاهداف حيث يحتل صدارة هدّافي الدوري برصيد 5 اهداف، كما أنه ساهم في صناعة هدفين في مباراة اليوم.

وشهدت المباراة مشاركة اولى لحارس المرمى الدولي الايطالي جانلويجي دوناروما الوافد الجديد من ميلان في صفقة انتقال حر.

ورفع سان جرمان رصيده في صدارة الترتيب الى 15 نقطة متقدما بفارق خمس نقاط على انجيه الثاني والذي يحل ضيفا على بريست الاحد في ختام المرحلة، فيما تجمّد رصيد كليرمون-فيران عند 8 نقاط في المركز الثالث بعدما مني بأول خسارة له هذا الموسم بفارق الأهداف أمام لوريان الذي تغلب على ضيفه ليل حامل اللقب 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة.

ووجه باريس سان جرمان انذارا شديد اللهجة الى مضيفه كلوب بروج البلجيكي منافسه الاربعاء في الجولة الاولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في أسهل مواجهات المجموعة الاولى التي تضم ايضا مانشستر سيتي الانكليزي وصيف بطل النسخة الاخيرة ولايبزيغ الالماني.

وضغط رجال المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مبكرا، واستهل مبابي الهجمات الباريسية في الدقيقة 12 بعد ركلة حرّة وصلت الى القائد البرازيلي ماركينيوس لكن محاولته تصدى الحارس ارتور ديسماس.

ولم يتأخر هيريرا طويلا لافتتاح التسجيل عندما مرر حكيمي كرة داخل المنطقة الجزاء حاول حارس الضيوف ابعادها، فكان هيريرا في المكان المناسب ليتابعها برأسه داخل المرمى الفارغ (20).

وسجّل هيريرا هدفه الشخصي الثاني بعدها بثماني دقائق إثر تمريرة عرضية من مبابي ارتدت من فلوران اوجيه لتصل الى هيريرا داخل المنطقة فتابع الكرة بسهولة داخل المرمى (28).

ورفع سان جرمان غلته التهديفية الى ثلاثة بعد تمريرة طويلة من الالماني يوليان دراكسلر الى مبابي الذي انطلق سريعا متجاوزا حارس كليرمون قبل ان يضع الكرة في الشباك (56).

وختم نادي العاصمة الفرنسية مهرجان الاهداف بعد مجهود من مبابي لكن محاولة الابعاد من حارس كليرمون وصلت الى ادريسا غي الذي تابع الكرة برأسية داخل المرمى الخالي (65).

يلعب لاحقا موناكو م مرسيليا.

ويلعب الأحد أيضا مونبلييه مع سانت اتيان، ومتز مع تروا، وبوردو مع لنس، ورين مع رينس، ونانت مع نيس، وليون مع ستراسبورغ.

© 2021 AFP