جائزة ايطاليا الكبرى: فيرستابن أول المنطلقين وبوتاس يفوز بسباق السرعة

اندريه إيساكوفيتش ا ف ب/ا ف ب

فالتيري بوتاس يفوز بسباق السرعة في سباق جائزة ايطاليا الكبرى من بطولة العالم للفورمولا واحد لكنّ سائق ريد بول ماكس فيرستابن سينطلق من المركز الاول في سباق الاحد

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منزا (إيطاليا) (أ ف ب)

ينطلق سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن الأحد من المركز الأول في سباق جائزة إيطاليا الكبرى، المرحلة الرابعة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، وذلك على الرغم من حلوله في المركز الثاني في سباق السرعة السبت.

وفاز سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس بسباق الـ 18 لفة على حلبة مونزا، متقدمًا على فيرستابن، لكنه سيجبر على الانطلاق من المركز الاخير في سباق الاحد بعد نيله عقوبة بسبب قرار استراتيجيّ من قبل مرسيدس بتغيير بعض مكوّنات وحدة طاقته خلال تجارب الجمعة.

كما كسب فيرستابن نقطتين في الترتيب العام ليعزّز صدارته على حساب البريطاني لويس هاميلتون الى خمس نقاط بعدما انهى الاخير سباق السرعة في المركز الخامس بفارق 20 ثانية عن الصدارة.

وبدأ هاميلتون سباق السرعة في المركز الثاني خلف بوتاس، لكنه تراجع بعد بداية صعبة، مما سيجعل سعيه لتحقيق فوزه رقم مئة في بطولة العالم للفورمولا 1 اكثر صعوبة.

ولا يزال رقم حامل اللقب سبع مرات ثابتا عند 99 انتصارا منذ سباق جائزة بريطانيا الكبرى في تموز/يوليو الماضي، لكنه يطمح الى فك العقدة بعد عروض جيدة في التجارب التجارب.

ويتعين على هاميلتون القيام بذلك من المركز الرابع على خط الانطلاق بعدما ذهب المركزان الاول والثاني الى فيرستابن وسائق ماكلارين الاسترالي دانيال ريكياردو.

وكاد الفرنسي بيار غاسلي سائق ألفا تاوري ان يتفوق على هاميلتون لكنه خرج عن المسار عند المنعطف الاول بعد احتكاك ريكياردو.

ويأتي سائق فيراري شارل لوكلير خامسا، وهو سبق له ان فاز على حلبة مونزا عام 2019 وسيكون طامحا للاستفادة من دعم الجمهور المحلي لقيادة "سكوديريا" الى نتيجة مماثلة.

بدوره، سينطلق زميله الاسباني كارلوس ساينس الى جانبه بعدما حلّ سابعا في السباق حيث كان قد خرج من التجارب السابقة السبت، قبل ان يقوم فريقه بالاصلاحات اللازمة لاعادته الى الحلبة.

جدول الانطلاق:

الصف الأول

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول)

دانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين)

الصف الثاني

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين)

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس)

الصف الثالث

شارل لوكلير (موناكو/فيراري)

كارلوس ساينس (اسبانيا/فيراري)

الصف الرابع

انتونيو جوفيناتسي (ايطاليا/ألفا روميو)

سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول)

الصف الخامس

لانس سترول (كندا/أستون مارتن)

فرناندو ألونسو (اسبانيا/ألبين)

الصف السادس

سيباستيان فيتل (المانيا/أستون مارتن)

استيبان أوكون (فرنسا/ألبين)

الصف السابع

نيكولاس لطيفي (كندا/وليامس)

جورج راسل (بريطانيا/وليامس)

الصف الثامن

يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري)

نيكيتا مازيبين (روسيا/هاس)

الصف التاسع

روبرت كوبيتسا (بولندا/ألفا روميو)

ميك شوماخر (المانيا/هاس)

الصف العاشر

بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري)

فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس)

© 2021 AFP