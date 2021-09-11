ميركل تدعو بيلاروس لمساعدة المهاجرين بدلا من دفعهم الى الاتحاد الأوروبي

جتميك سكارغينسكي ا ف ب/AFP

إعلان اقرأ المزيد

وارسو (أ ف ب)

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل السبت بيلاروس إلى مساعدة المهاجرين بدلاً من محاولة إرسالهم إلى الجانب الآخر من الحدود إلى الاتحاد الأوروبي، ووصفت هذه الإعمال بأنها "هجمات هجينة".

أثناء زيارتها لبولندا، كانت ميركل تتحدث عن التدفق الحالي للمهاجرين، ومعظمهم من الشرق الأوسط، إلى عدة دول في شرق الاتحاد الأوروبي - ليتوانيا ولاتفيا وبولندا - عبر بيلاروس.

وقالت ميركل في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي "يتعين على بيلاروس أن تدرك أن الأشخاص العزل من مناطق أخرى يستخدمون كأهداف لهجمات هجينة" ووصفت هذه الهجمات بأنها "غير مقبولة على الإطلاق".

وأضافت المستشارة ان المنظمات الإنسانية يجب أن تكون قادرة على تقديم المساعدة لهؤلاء المهاجرين ، مشيرة إلى أن "على بولندا أن تكون منفتحة أيضًا" على هذه الفكرة مضيفة أنها أثارت الموضوع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يشتبه الاتحاد الأوروبي في قيام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو بتشجيع المهاجرين على عبور الحدود ردا على العقوبات المفروضة على نظامه.

وعبر آلاف المهاجرين أو حاولوا عبور الحدود في الأشهر الأخيرة، في تدفق غير مسبوق إلى المنطقة.

وردت بولندا بإرسال ألفي جندي، وبدأت ببناء سياج من الأسلاك الشائكة وفرض حالة الطوارئ على حدودها مع بيلاروس.

يتهم منتقدو الحكومة البولندية اليمينية الشعبوية بأنها تستخدم موضوع الهجرة لأغراض انتخابية وبأنها لا تقوم بواجبها في مساعدة المهاجرين.

وقالت ميركل إن هذه آخر زيارة لها إلى وارسو بصفتها مستشارة، وهو المنصب الذي ستتخلى عنه بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في 26 ايلول/سبتمبر.

وستزور باريس الخميس لعشاء عمل أخير مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

© 2021 AFP