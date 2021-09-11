وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل اثنين من جنودها في شمال سوريا

بكر القاسم ا ف ب/ارشيف

ارتال من الدبابات التركية متوقفة قرب قرية أقجة قلعة التركية على الحدود مع سوريا في 11 تشرين الاول/اكتوبر 2019

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انقرة (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت مقتل اثنين من جنودها وجرح ثلاثة في هجوم بمنطقة إدلب في شمال غرب سوريا.

وقالت الوزارة إن هجوما استهدف "وحدة عائدة من دورية" في محيط إدلب وأسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة.

وتم نقل الجنود الجرحى الى أحد المستشفيات.

ولم تكشف وزارة الدفاع التركية عن كيفية حدوث الهجوم. لكن مراسل وكالة فرانس برس في المكان اشار إلى مقتل واصابة جنود أتراك في انفجار عبوة ناسفة على طريق إدلب-بنش.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين في تغريدة "سنثأر لجميع شهدائنا" ، مقدماً تعازيه لأسر الجنود القتلى.

وتسيطر مجموعات مسلحة غالبيتها جهادية وعلى رأسها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا)، على محافظة إدلب التي توصلت قبل أكثر من سنة الى وقف لإطلاق النار مع القوات الحكومية، برعاية تركيا التي تدعم بعض الفصائل المقاتلة في المنطقة، وروسيا الداعمة للنظام.

لكنها هدنة هشة تخرقها غالبا عمليات قصف ينفذها النظام أو هجمات محددة تقوم بها الفصائل.

© 2021 AFP