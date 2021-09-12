الجيش الاوكراني يعلن مقتل اثنين من جنوده وجرح 10 في شرق البلاد

سيرغي غابون ا ف ب/AFP

جنود اوكرانيون يشاركون في العرض العسكري بمناسبة العيد الوطني في كييف في 24 آب/اغسطس 2021

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كييف (أ ف ب)

أعلن الجيش الأوكراني الأحد مقتل اثنين من جنوده وإصابة عشرة السبت على خط المواجهة مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد.

قُتل ما لا يقل عن 52 جندياً أوكرانياً منذ بداية العام في مقابل 50 في العام السابق، بحسب تقرير حصلت عليه وكالة فرانس برس من مصادر رسمية.

كما تم الإعلان عن مقتل أكثر من 30 مقاتلاً انفصالياً منذ كانون الثاني/يناير.

وقال الجيش في بيان إن الانفصاليين أطلقوا النار على مواقع أوكرانية السبت مستخدمين مدفعية من العيار الثقيل وقاذفات قنابل يدوية وقصفوها بألغام أطلقتها طائرات مسيرة.

واشار البيان إلى أن معظم الهجمات وقعت في منطقة دونيتسك.

ويخوض الجيش الأوكراني نزاعا حادا مع مقاتلين انفصاليين في منطقتي دونيتسك ولوغانسك منذ أن ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم في العام 2014، ما أسفر عن 13 ألف قتيل.

وتتّهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون روسيا بإرسال جنود وأسلحة دعما للانفصاليين، وهو ما تنفيه موسكو.

بعد الالتزام بالهدنة في النصف الثاني من عام 2020 بين كييف والانفصاليين، تصاعد التوتر هذا العام بين أوكرانيا وروسيا مع قيام موسكو بمناورات شارك فيها مئة الف جندي روسي على الحدود الأوكرانية.

ونبه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الجمعة إلى احتمال قيام روسيا بغزو بلاده.

وقال في منتدى دولي في كييف إن "التصعيد القوي من جانب روسيا هو أسوأ شيء يمكن أن يحدث. لسوء الحظ، هذا الخطر موجود".

© 2021 AFP