بطولة إيطاليا: تعثر إنتر وميلان يؤكد جديته مع العودة الموفقة لإبراهيموفيتش

ماركو بيرتوريلو ا ف ب/ا ف ب

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روما (أ ف ب)

فرط إنتر ميلان حامل اللقب بنقطتيه الأوليين للموسم الجديد بتعادله أمام مضيفه سمبدوريا 2-2، فيما أكد ميلان جديته في مسعاه للفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2011 بحسمه مواجهته القوية مع ضيفه لاتسيو 2-صفر الأحد في المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي وذلك في لقاء شهد عودة نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش وتسجيله بعد دقائق معدودة على دخوله.

بعد بداية مثالية في الدفاع عن اللقب، سقط إنتر في التعادل 2-2 أمام مضيفه سمبدوريا الأحد ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، في تحضير غير مثالي لاستقبال ريال مدريد الإسباني الأربعاء ضمن دوري أبطال أوروبا.

على ملعب لويجي فيراريس سجل فيديريكو ديماركو (18) والأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (44) هدفي إنتر، فيما أحرز الياباني مايا يوشيدا (33) وتوماسو أوغيللو (47) هدفي سمبدوريا.

وبهذا التعادل، رفع إنتر رصيده إلى سبع نقاط وتراجع الى المركز الثالث بفارق نقطتين خلف عن كل من جاره ميلان ونابولي توالياً، فيما رفع سمبدوريا رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث عشر.

وقال مدرب إنتر سيموني إنزاغي "إنها مباراة كان يجب علينا الفوز بها".

وأضاف "علينا أن ننظر إلى ما حدث، لأنه عندما يتقدم فريق مثل فريقنا مرتين في المباراة، فهذا يعني أننا يجب أن نفوز حقاً".

وكان إنتر قدم بداية مثالية بالدوري في مرحلتيه الأوليين، محققاً فوزين متتاليين على جنوى برباعية نظيفة، وهيلاس فيرونا 3-1.

وبعد فرص عدة متبادلة بين الفريقين، نجح إنتر في افتتاح التسجيل في الدقيقة 18، بعد ركلة حرة تحصل عليها مارتينيس على مشارف منطقة الجزاء، سددها ديماركو صاروخية مباشرة في أعلى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس.

وكاد مارتينيس أن يسجل الهدف الثاني، بعد كرة طويلة من الدفاع وصلت إلى الأرجنتيني، ليتوغل داخل المنطقة ويطلق تسديدة قوية في الزاوية البعيدة، لكن الحارس تألق وأبعدها لركنية.

وسرعان ما أدرك المدافع يوشيدا التعادل لفريقه بعد ركنية نفذت داخل المنطقة، وصلت إلى الياباني الذي سدد كرة ارتطمت بأقدام مهاجم إنتر البوسني إدين دجيكو، وغيرت اتجاهها لتهز الشباك (33).

وفي الدقيقة 44، أعاد مارتينيس التقدم لـ"نيراتسوري" بعد عرضية رائعة من نيكولو باريلا، ليحولها الأرجنتيني غير المراقب بلمسة في الشباك.

وجاءت بداية الشوط الثاني سريعة من سمبدوريا، ومن عرضية متقنة من البولندي بارتوش بيريجنسكي، قابلها أوغيللو بتسديدة رائعة، اكتفى حارس انتر السلوفيني سمير هاندانوفيتش بمشاهدتها تسكن شباكه (47).

وأضاع الكرواتي إيفان بيريشيتش فرصة الهدف الثالث بعد انفراده بالمرمى، فحول كرة لا هي تسديدة ولا تمريرة لم يتمكن دجيكو من اللحاق بها، لتخرج إلى ضربة مرمى (51).

وتعرض ستيفانو سينسي الذي دخل بديلاً للتركي هاكان تشالهان أغلو، للإصابة في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، ليكمل إنتر المباراة بعشرة لاعبين بعدما استنفذ تبديلاته الخمسة.

- عودة موفقة لإبراهيموفيتش -

وعلى ملعب "سان سيرو"، واصل ميلان بدايته المثالية بتحقيقه فوزه الثالث توالياً، مؤكداً جديته بالمنافسة على لقبه الأول منذ 2011، وذلك بفوزه بهدفين نظيفين على ضيفه لاتسيو الذي دخل اللقاء على خلفية فوزين أيضاً في مستهل مشواره مع مدربه الجديد ماوريسيو ساري الذي طرد في نهاية اللقاء.

المهاجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش يحتفل بتسجيله في مرمى لاتسيو خلال لقاء الفريقين في الدوري الايطالي لكرة القدم، ميلانو في 12 ايلول/سبتمبر 2021 ايزابيلا بونوتو ا ف ب

وكانت الفرحة مضاعفة لميلان الذي تحضر بأفضل طريقة لما ينتظره الأربعاء في "أنفيلد" حين يحل ضيفاً على ليفربول الإنكليزي في مستهل عودته الى دوري الأبطال بعد غياب منذ موسم 2013-2014، إذ استعاد أيضاً خدمات إبراهيموفيتش بعد غياب طويل ووصوله الى الشباك بعد دقائق معدودة على دخوله.

كما تحضر ميلان بشكل جيد لزيارته الأحد الى تورينو لمواجهة غريمه الجريح يوفنتوس في المرحلة المقبلة.

وبوجود إبراهيموفيتش على مقاعد البدلاء، سيطر ميلان على الشوط الأول لكن من دون فرص حقيقية مقابل اعتماد لاتسيو على الهجمات المرتدة وذلك حتى الدقائق الأخيرة حين نجح البرتغالي رافايل لياو في افتتاح التسجيل لأصحاب الأرض بعد تبادله الكرة مع الكرواتي أنتي ريبيتش (45).

وحصل فريق ستيفانو بيولي على فرصة ذهبية للدخول الى استراحة الشوطين متقدماً بهدفين نظيفين بعدما احتسب له الحكم ركلة جزاء اثر خطاً داخل المنطقة المحرمة من تشيرو إيموبيلي على العاجي فرانك كيسيي الذي أنبرى له بنفسه، إلا أنه سدد الكرة في العارضة (6+45).

وبعد غياب أكثر من 120 يوماً عن الملاعب، دخل إبراهيموفيتش أرض الملعب في الدقيقة 60 بدلاً من لياو ضمن ثلاثة تغييرات أجراها بيولي الذي أدخل أيضاً الفرنسي تيموي باكايوكو والبلجيكي أليكسيس سايلمايكرز.

وما لبت أن ترك السويدي الذي يحتفل الشهر المقبل بميلاده الأربعين، بصمته بتسجيله الهدف الثاني للفريق اللومباردي إثر مجهود فردي وتمريرة على طبق من فضة لريبيتش (67).

وكان هدف السويدي بمثابة ضربة قاضية لفريق العاصمة الذي عجز عن التعويض، لينتهي به الأمر بتلقي الهزيمة الأولى.

وواصل أودينيزي بدايته الواعدة ونال نقطته السابعة بفوز ثانٍ مقابل وتعادل، وذلك بانتصاره القاتل على مضيفه سبيتسيا بهدف وحيد سجله البديل الألماني لازار ساماردجيتش في الدقيقة 89، وذلك بعدما دخل الملعب في الدقيقة 81.

وتقدم أودينيزي الى المركز الثالث بفارق نقطة أمام كل من لاتسيو وروما الذي يلتقي لاحقاً ساسوولو باحثاً عن اللحاق بميلان ونابولي.

وحقق الجزائري محمد فارس بداية أكثر من مثالية مع فريقه الجديد جنوى المنتقل اليه من لاتسيو، بتسجيله ثنائية قاده بها الى الفوز الأول للموسم وجاء على حساب مضيفه كالياري 3-2 في مباراة كان الأخير متقدماً خلالها بثنائية نظيفة.

وبات ساليرنيتانا، العائد الى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ موسم 1998-1999، أول فريق يتلقى 11 هدفاً في مبارياته الثلاث الأولى للموسم منذ اعتماد نظام الثلاث نقاط للفوز اعتباراً من موسم 1994-1995 بحسب "أوبتا" للاحصاءات، وذلك بخسارته أمام مضيفه تورينو برباعية نظيفة نال بفضلها الأخير نقاطه الثلاث الأولى.

© 2021 AFP