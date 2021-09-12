جائزة أراغون الكبرى: فوز أول لبانيايا في الفئة الكبرى وكوارتارارو في وضع مريح

لويس جيني ا ف ب

دراج دوكاتي الإيطالي فرانشيسكو بانيايا يحتفل بعد فوزه بسباق جائزة أراغون الكبرى للدراجات النارية، ألكانيس في 12 أيلول/سبتمبر 2021

إعلان اقرأ المزيد

الكانييس (إسبانيا) (أ ف ب)

أحرز دراج دوكاتي الإيطالي فرانشيسكو بانيايا باكورة انتصاراته في الفئة الكبرى "موتو جي بي"، وذلك بإنهائه جائزة أراغون الكبرى، الجولة الثالثة عشرة من بطولة العالم للدراجات النارية، في المركز الأول في وقت اكتفى دراج ياماها الفرنسي فابيو كوارتارارو بالمركز الثامن لكنه بقي في صدارة الترتيب العام.

وتقدم بانيايا في نهاية السباق الإسباني الثالث لهذا الموسم من أصل أربعة مقررة على الروزنامة (سيكون الرابع الجولة الختامية للموسم في 14 تشرين الثاني/نوفمبر في فالنسيا)، على بطل العالم سبع مرات الإسباني مارك ماركيس (هوندا) بعد صراع مثير جداً بينهما.

ورغم اكتفائه بإنهاء السباق في المركز الثامن، بقي كوارتارارو متصدراً للترتيب العام بفارق كبير يبلغ 53 نقطة عن بانيايا الثاني (214 مقابل 161)، فيما يحتل الإسباني الآخر حامل اللقب جوان مير (سوزوكي) الذي حل ثالثاً الأحد، المركز الثالث (157 نقطة) وذلك قبل خمس جولات على نهاية الموسم.

وبعد انطلاقه من المركز الأول، واجه بانيايا ضغطاً كبيراً من ماركيس الذي بقي يطارده بشراسة حتى الأمتار الأخيرة من السباق حين ارتكب الإسباني، العائد الى المنافسات مجدداً بعدما غاب عن الموسم الماضي بأكمله بسبب الإصابة، خطأ عند أحد المنعطفات ما سمح للإيطالي بتنفس الصعداء وتجاوز خط النهاية في المركز الأول.

- عواطف "جياشة" -

ورغم خبرته المتواضعة مقارنة مع الإسباني الفائز بـ57 سباقاً في الفئة الكبرى، أظهر بانيايا (24 عاماً) رباطة جأش كبيرة ورد على ماركيس في كل مرة نجح فيها الأخير بتجاوزه.

وكانت العواطف "جياشة" بعد السباق بحسب ما أفاد الدراج الإيطالي، مضيفاً "لقد عملنا بجهد كبير جداً من أجل الوصول الى هذه النتيجة. هذا الانتصار اليوم كان محرراً (من الضغط الكبير)".

وأقر "لم يكن من السهل البقاء أمام مارك (ماركيس). قد لا يكون حتى الآن في قمة عطائه (نتيجة غيابه عن الموسم الماضي بأكمله)، لكنه منافس قوي جداً".

وبعدما كان ثالثاً على خط الانطلاق، تراجع كوارتارارو وعجز بعد ذلك عن التعويض ليكتفي الدراج الفرنسي الفائز بخمسة سباقات هذا الموسم، آخرها المرحلة الماضية على حلبة سيلفرستون، بنقاط المركز الثامن لكنه بقي متصدراً للترتيب العام بفارق مريح جداً ما يعزز حظوظ ابن الـ22 عاماً بلقبه الأول على الإطلاق في كافة الفئات الثلاث.

وفي فئة موتو 2، فاز الإسباني راؤول فيرنانديس (كاليكس) متقدماً على الأسترالي ريمي غاردنر (كاليكس) الذي لا يزال يتصدر الترتيب العام.

وأكمل منصة التتويج الإسباني أوغوستو فيرنانديس (كاليكس) الذي لا قرابة بينه وراؤول الذي بات فجأة في المركز الخامس بالترتيب العام للبطولة.

وحقق راؤول فيرنانديس (20 عاماً) فوزه الخامس للموسم رغم إصابة في يده تعرض لها أثناء سقوطه خلال التدريبات قبل تسعة أيام.

وشهد السباق اصطدامات عدة، خصوصاً بين البريطاني سام لوس والإيطالي ماركو بيتسيكي اللذين باتا في المركزين الرابع والثالث توالياً.

وفي موتو3، فاز الإيطالي دينيس فوجيا (هوندا) بالسباق الأحد، فيما تعرض الإسبانيان متصدرا الترتيب العام بيدرو أكوستا (كاي تي أم) وسيرخيو غارسيا(غاز غاز) لحادثين.

ورغم ذلك، يحتفظ أكوستا بصدارة الترتيب العام للبطولة برصيد 46 نقطة (201 نقطة)، متقدماً على غارسيا (155) الذي أنهى السباق من دون نقاط، بفضل الانتصارات الخمسة التي حققها في موسمه الأول في موتو3.

وهذا هو الفوز الثالث هذا العام لفوجيا والرابع في مسيرة ابن العشرين عاماً في موتو 3، ليحتل المركز الثالث في الترتيب العام مع بقاء خمس مراحل.

- ترتيب الخمسة الأوائل في سباق موتو جي بي:

1- الإيطالي فرانشيسكو بانيايا (دوكاتي) 41:44.422 دقيقة

2- الإسباني مارك ماركيس (هوندا) بفارق 0.673 ثانية

3- الإسباني جوان مير (سوزوكي) بفارق 3.911 ث

4- الإسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) بفارق 9.269 ث

5- الأسترالي جاك ميلر (دوكاتي) بفارق 11.928 ث

- ترتيب بطولة العالم في موتو جي بي:

1 - الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) 214 نقطة

2- الإيطالي فرانشيسكو بانيايا (دوكاتي) 161

3- الإسباني جوان مير (سوزوكي) 157

4- الفرنسي يوان زاركو (دوكاتي) 137

5- الأسترالي جاك ميلر (دوكاتي) 129

© 2021 AFP