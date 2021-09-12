جائزة إيطاليا الكبرى: هاميلتون وفيرستابن خارج السباق بعد تصادم بينهما

أندري أزاكوفيتش ا ف ب/ا ف ب

أقصي متصدر الترتيب العام في الفورمولا واحد الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول) وملاحقه حامل اللقب البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) من سباق جائزة إيطاليا الكبرى الأحد، بعد اصطدام عنيف بينهما في اللفة السادسة والعشرين

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منزا (إيطاليا) (أ ف ب)

أقصي متصدر الترتيب العام في الفورمولا واحد الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول) وملاحقه حامل اللقب البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) من سباق جائزة إيطاليا الكبرى الأحد، بعد اصطدام عنيف بينهما في اللفة السادسة والعشرين.

وانتهى المطاف بسيارة فيرستابن فوق سيارة هاميلتون حرفياً، وتمكّن السائقان من الخروج من سيارتيهما بأمان.

وحاول فيرستابن تجاوز هاميلتون مباشرة بعد توقف البريطاني، لكن انتهى به الأمر بعجلة سيارته الخلفية فوق سيارة منافسه، وكادت تدوس رأسه بفارق بسيط.

وانزلقت سيارتا السائقين في الحصى وأجبرا على الخروج من السباق الذي كان هاميلتون يأمل من خلاله بتحقيق فوزه الرقم مئة في سباقات الجوائز الكبرى.

وبدلاً من ذلك، يبقى البريطاني متأخراً بخمس نقاط عن فيرستابن في الترتيب العام للسائقين في بحثه عن لقبه الثامن في فورمولا واحد.

© 2021 AFP