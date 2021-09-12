فلاشينغ ميدوز: مدفيديف يحرز باكورة القابه الكبيرة ويحرم ديوكوفيتش من انجازين

ماتيو ستوكمان GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

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نيويورك (أ ف ب)

حطم الروسي دانييل مدفيديف المصمنف ثانيا حلم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا في احراز اربعة القاب كبيرة والانفراد بالرقم القياسي في عدد الالقاب الكبيرة خلال عام واحد، بالفوز عليه 6-4 و6-4 و6-4 في نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة رابع البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام الاحد على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك.

واللقب هو الاول الكبير للروسي في حين كان ديوكوفيتش يمني النفس باضافة بطولة فلاشينغ ميدوز الى بطولات استراليا ورولان غاروس الفرنسية وويمبلدون الانكليزية منذ مطلع العام الحالي في انجاز تحقق للمرة الاخيرة قبل 52 عاما وتحديدا بواسطة الاسترالي الاسطورة رود لايفر (83 عاما) عام 1969 الذي كان حاضرا في النهائي اليوم.

وكان ميدفيديف خسر نهائي البطولة الاميركية عام 2019 امام الاسباني رافايل نادال. في المقابل، اخفق الصربي في احراز البطولة الاميركية للمرة الرابعة في مسيرته، كما انه فشل بالانفراد بالرقم القياسي في عدد الالقاب الكبيرة التي يتقاسمها حاليا مع الاسطورتين نادال والسويسري روجيه فيدرر ولكل منهم 20 لقبا كبيرا.

وخاض مدفيديف احدى افضل المباريات في مسيرته ليخرج فائزا ويضع حدا لسلسة من 27 فوزا تواليا في البطولات الكبرى للصربي ليثأر من ديوكوفيتش الذي هزمه في نهائي بطولة استراليا في شباط/فبراير الماضي.

وبات ميدفيديف ثالث روسي يحرز لقبا كبيرا بعد مواطنيه يفغيني كافلنيكوف في رولان غاروس عام 1996 ومارات سافين في بطولة فلاشينغ ميدوز عام 2000 وبطولة استراليا عام 2005.

© 2021 AFP